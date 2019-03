Lørdag erklærte amerikanskstøttede styrker at den siste IS-skansen i Syria var nedkjempet. Aftenpostens reporter Afshin Ismaeli har vært inne i Syria to ganger siden nyttår. Målet var å rapportere fra det endelige slaget mellom IS og de amerikanskstøttede styrkene i Syria.

Men det som har fanget verdens oppmerksomhet, er strømmen av flyktninger ut fra området som IS har kontrollert.