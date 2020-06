Hva betyr det at aktivister vil avvikle politiet? Seiler opp som het sak i USAs valgkamp.

I kveldsmørket lørdag så demonstranter i USAs hovedstad en mulighet. De fant frem malerkoster, -ruller og gul maling.

På 16. gate nær Det hvite hus var gaten allerede malt med slagordet Black Lives Matter i digre, gule bokstaver. Nå tilføyde demonstrantene: Kutt politibudsjettene!

Fått en ekstra dytt

Kravet om å avvikle politiet eller stoppe finansieringen av styrkene har fått en ekstra dytt de siste dagene. I Minneapolis har et flertall i byrådet stilt seg bak kravet selv om ordføreren er skeptisk. Det var i den byen George Floyd døde etter at en politimann satt på nakken hans i 8 minutter og 46 sekunder.

Kongressmedlemmene Ilhan Omar fra Minnesota og Alexandria Ocasio-Cortez fra New York er blant dem som har stilt seg bak kravet om politikutt.

La frem reformforslag

Mandag kveld norsk tid la Demokratene i Kongressen fram et forslag om reformer i USAs politi- og rettsvesen.

Forslaget ble presentert av Nancy Pelosi, speaker i Representantenes hus, og Chuck Schumer, Demokratenes mindretallsleder i Senatet, skriver NTB.

Lovforslaget innebærer blant annet å avmilitarisere politiet ved å begrense overføringer av militære våpen til delstatspoliti og lokalt politi. Videre foreslås det å påby bruk av kroppskameraer og kameraer montert på dashbordet i politibiler, samt forbud mot å bruke kvelertak under pågripelser, ifølge CNN.

– Vi kan ikke nøye oss med mindre enn en gjennomgripende strukturell endring, sa Pelosi da hun la fram reformforslagene.

Hva betyr avfinansiering?

Hva kravet om å avfinansiere politiet spesifikt betyr, avhenger imidlertid av hvem du spør.

I The Washington Post hevder professor Christy Lopez ved Georgetown-universitetet i en kronikk at USA er blitt for avhengig av politi. De brukes, skriver hun, for å ta skademeldinger i trafikken, utrykninger til overdoser og for å arrestere folk som med vilje eller uvitende har betalt med en falsk 20-dollarseddel.

– Vi tilkaller politi for å fjerne hjemløse fra gatehjørner og inngangspartier, løse problemer med husbråk og andre krangler og pågripe barn for oppførsel som før ville blitt håndtert av skolen, mener hun.

Fakta: Protestene Tre dødsfall den siste tiden har utløst protester og demonstrasjoner over hele USA om hvordan politi og rettsvesen behandler afroamerikanere. Hittil er 10.000 pågrepet. Auhmad Arbery ble skutt og drept da to sivile, en av dem en tidligere politimann, fulgte etter joggeren i Georgia fordi de trodde han var innbruddstyv. Breonna Taylor ble skutt av politiet i sitt hjem under et nattlig narkoraid i Kentucky. Det ble ikke funnet noe i boligen. George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis og ble filmet mens han tryglet om å få puste.

Demokratisk splid

Ikke alle de politiske kravene om avvikling av politiet går like langt. I New York vil ordføreren flytte et foreløpig uspesifisert beløp av et politibudsjett på 6 milliarder dollar til ungdomstiltak og innsats for hjemløse. I Los Angeles har ordføreren lansert å bruke drøyt 100 millioner dollar av politipengene på slike formål.

Ocasio-Cortez har retvitret et budskap om at partieliten ikke må slippe unna med bare å overføre småpenger fra politiet til sosiale tiltak.

I Minneapolis vil et flertall av byrådspolitikerne avvikle dagens politietat på 800 ansatte og begynne på nytt, men det er ikke sikkert at dette blir noe av. Foreløpig granskes hendelsene som utløste protester og opptøyer over hele landet.

Samtidig er ikke en total nedleggelse av en politietat helt uhørt i USA. Det har skjedd før. I New Jersey-byen Camden ble politistyrken i 2012 nedlagt og erstattet av en styrke som dekket hele fylket. Noe lignende skjedde i Compton i California i 2000.

– Gått fra vettet

President Donald Trump og hans valgkampapparat har grepet fatt i kravet om avvikling av politiet.

– De sier politiet skal avfinansieres. Tenk på det, sa Trump forrige uke til velgere i Maine.

Samtidig tar valgkampstaben hans opp saken med sterk glød overfor støttespillere. I en e-post søndag het det: «Demokratene har gått fra vettet. Mens Antifa-banditter ødelegger våre lokalsamfunn og brenner ned kirkene våre, roper den radikale venstresiden om avfinansiering av politiet.»

Antifa er en løs sammenslutning av militante antifascister som Trump sier han vil stemple som en terrororganisasjon.

Team Trump mener motstanderne må være forledet av «de falske nyhetene som får det til å se ut som mordere, terrorister, brannstiftere, banditter, bøller, plyndrere, Antifa og andre er de vennligste, snilleste og mest fantastiske personer i hele verden».

To av tre stoler på politiet

Blant folk flest er støtten til ordensmakten forholdsvis sterk, også etter hendelsene denne våren. Rasmussen Reports spurte 1. og 2. juni om folk stoler på sitt lokale politi. To av tre mener politiet gjør en god eller fremragende jobb. 9 prosent gir politiet dårlig karakter.

Én ting peker seg ut i årets måling: 27 prosent av de spurte tror dødsfall som involverer politiet, er betjentens skyld. I fjor var det 13 prosent som mente det.

Partitopper skeptiske

Spørsmålet om avfinansiering av politiet er ikke i tråd med rådende oppfatninger i Det demokratiske partiet. Cory Booker, en fremstående svart senator, deltok søndag i NBCs TV-program Meet the Press. Der vedgikk han at det er en følelse av at det er litt vel mye politimyndighet i USA, men at han ikke vil bruke slagordet om å avfinansiere politiet.

Californiske Karen Bass, en leder i den svarte kongressgruppen, ble intervjuet av CNN. Hun sier at det hele er en debatt om pengebruk.

– Nei, jeg vil ikke oppløse politistyrker, sier hun, men legger til at dette kanskje er en sjanse til å se på hvordan ressurser brukes, og hvordan USA sikrer trygghet for allmennheten.

Advarer om Trump-fordel

Noen demokrater er engstelige for hvordan partiet kommer ut av denne diskusjonen. «Avfinansiering av politiet vil føre til republikansk seier i år», skriver Douglas Schoen i et debattinnlegg hos The Hill.

Schoen har tidligere vært rådgiver for Bill Clinton og Michael Bloomberg. Schoen mener at hvis demokrater fortsetter med retorikken om å avvikle lovens håndhevere midt under en pandemi og en protestbølge, øker de president Trumps vinnersjanser.