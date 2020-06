BBC: 20 indiske soldater drept i kamper med kinesiske styrker i Ladakh

Det er det første dødelige sammenstøtet i området på minst 45 år.

Ifølge BBC meldte først Indias hær om tre døde, og la til at begge sider hadde skadede soldater.

– En voldelig konfrontasjon fant sted mandag kveld. Tapet av liv på den indiske siden inkluderer en offiser og to soldater, sa en talsmann for den indiske hæren.

Men senere tirsdag har myndighetspersoner gått ut med at flere soldater har dødd av skadene.

Minst 20 indiske soldater er drept i sammenstøtene på grensa til Kina, ifølge den indiske hæren.

Hendelsen skjedde i Ladakh, lengst nord i India, på grensen mot Kina.

Strides om grunnen til kampene

Bakgrunnen for konfrontasjonen kommer i to versjoner. Indias myndigheter anklager Kina for å ha brutt en avtale om grensekontroll i området.

Kina på sin side anklager India for å ha krysset grensen til deres territorium.

Også hvordan konfrontasjonen utartet seg er uklart. Lokale medier i området melder om at indiske soldater har blitt «slått i hjel», men det bekreftes ikke av det indiske militæret.

Ifølge Hindustan Times skal kampene ha bestått av slag, kasting av steiner og bruk av stenger og klubber med spiker festet i. Ifølge avisen skal kampene ha vart i seks timer.

De to atommaktene patruljerer en grense hvor de flere steder møtes ansikt til ansikt. Begge sider sier ingen skudd har blitt avfyrt siden 1975 – det skal heller ikke ha skjedd under tirsdagens kamper.