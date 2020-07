Medisinsk helsepersonell er om bord på Ocean Viking

Det bekrefter Julia Schaefermeyer fra den humanitære hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée til NTB.

– Situasjonen har roet seg noe over natten, og et medisinsk team med en lege og en konfliktmegler er nå på plass på Ocean Viking for å få oversikt og kontroll på situasjonen, sier Schaefermeyer.

Redd for ny eskalering på skipet

SOS Méditerranée er nå bekymret for at situasjonen kan eskalere på nytt, om ikke de får legge til havn snart.

– Mannskapet er helt utslitt, og dette har vært en påkjenning for alle involverte, sier Schaefermeyer.

Norskeide Ocean Viking meldte fredag unntakstilstand etter at de slet med å få kontroll på de rundt 180 migrantene som skipet har plukket opp den siste uka.

Årsaken skal ifølge rederiet Hoyland Offshore være at en gruppe på 44 migranter prøvde å presse skipet til havn. Det har vært trusler mot mannskapet, og så mange som seks mennesker skal i desperasjon ha forsøkt å ta sitt eget liv.

Venter på tildeling av havn

Skipet har vært ute til havs i over en uke fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

Den italienske avisen La Reppublica melder at italienske myndigheter jobber med å få tildelt en havn til skipet i løpet av dagen. Det er ikke SOS Méditerranée kjent med.