Mississippi firer flagget med sørstatskorset

Mississippi ble dermed den siste delstaten som brukte et flagg med korset fra Sørstatene. Guvernør Tate Reeves undertegnet tirsdag loven som fratok flagget offisiell status.

En av dem som bivånet seremonien under flaggfiringen, var 91 år gamle Robert Clark, som var den første svarte som ble medlem av delstatsforsamlingen i 1967, og hvis bestefar var slave.

Mississippi har vært under økende press under Black Lives Matter-protestene for å endre sitt 126 år gamle flagg.

Særlig i Sørstatene har protestene fokusert på de mange symbolene som fortsatt finnes fra borgerkrigen, da Sørstatene, som ønsket å beholde slaveriet, brøt ut av USA.