En DNA-test viser at den nederlandske fertilitetslegen Jan Karbaat, som døde i 2017, er far til minst 49 barn. De er alle kommet til verden etter assistert befruktning ved legens klinikk i utkanten av Rotterdam.

Det har lenge pågått en rettstvist mellom barna og familien til Jan Karbaat. De som mistenkte at de var halvsøsken, ønsket å få legens DNA utlevert, slik at det kunne fastlås om de hadde samme far. Flere av barna, som nå er godt voksne, lignet på Dr. Karbaat.

I sin kamp i rettsvesenet har gruppen som kaller seg «Karbaats barn,» fått hjelp fra den stiftelsen Defense for Children som holder til i Sveits.

Gjorde 10.000 gravide

I perioden 1980 frem til 2009, da klinikken ble stengt som følge av påstander om uregelmessigheter, hjalp Karbaat 10.000 kvinner til å bli gravide. Uregelmessighetene som nederlandske helsemyndigheter reagerte på var blant annet hvordan han lagret sæd fra donorer, skriver nettstedet The Cut.

Kvinnene kom til hans klinikk i Rotterdam og valgte seg ut en donor, men det de ikke visste var altså at legen selv i en del tilfeller var donoren.

Les også: Høyre forhandlet vekk deres mulighet til å få barn

Karbaats familie mente at DNA tilhørte privatlivets fred og ville ikke utlevere det, men fikk ikke medhold i domstolen. Hans DNA, som kom fra tannbørsten hans og andre private saker, hadde familien i en safe. Men barna fikk medhold i at de hadde rett til å vite om de var halvsøsken. Dermed måtte familien åpne safen og utlevere gjenstander med DNA. Testen har fastslått at 49 av barna har Karbaat som far, men det er mulig dette tallet er høyere. Karbaat selv skal ha innrømmet før han døde 89 år gammel, at han trolig var far til 60 barn.

Kom med DNA og test

Nyhetsbyrået APN melder at legens sæd også er distribuert til andre sædbanker.

Før han døde innrømmet Karbaat i et intervju med avisen NCR at han hadde blandet sæd fra ulike donorer med sin egen sæd og befruktet kvinner. Han skal også ha utstedt falske donordokumenter. Myndighetene har nå gjort det klart at dersom noen mistenker at de er etterkommere etter legen, så kan de få visshet ved å henvende seg til den nederlandske DNA-databasen.

– Nå etter flere år med usikkerhet kan de endelig lukke et kapittel og begynne å forstå det faktum at de er blant Jan Karbaats mange etterkommere, sier Lara de Witte, som er rådgiver for etterkommerne, ifølge Politiken.