Venter store protester i Venezuela: – Dette bli en avgjørende dag

Det er ventet store demonstrasjoner i Venezuela onsdag, etter at både opposisjonsleder Juan Guaidó og president Nicolás Maduro har oppfordret folk til å ta til gatene.

Situasjonen i landet har vært spent siden Guaidó tirsdag morgen postet en video av seg selv omringet av soldater og pansrede kjøretøy på flybasen La Carlota på sosiale medier.

Der informerte han om at sluttfasen i det han kaller «Operasjon frihet» var i gang og at en maktovertagelse fra president Nicolás Maduro var nært forestående.

Tirsdag kveld svarte Maduro i en fjernsynstale. Der sa han at opposisjonen hadde forsøkt å gjennomføre et kuppforsøk, men at de hadde mislyktes.

Fakta: Krisen i Venezuela Nicolás Maduro har vært president siden 2013. Økonomien har forverret seg dramatisk i denne perioden, med skyhøy inflasjon.

I juli 2017 gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den kunne å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

I fjor ble Maduro gjenvalgt i et valg som ble boikottet av deler av opposisjonen og kritisert av USA, EU og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS).

3,4 millioner venezuelanere har flyktet fra landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

23. januar i år utropte opposisjonsleder Juan Guaidó seg selv til landets midlertidige president.

USA anerkjenner Guaidó som «legitim president» og har siden fått følge av rundt 50 land.

FN, EU og Norge anerkjenner ikke Guaidó som president i Venezuela og oppfordrer til en forhandlingsløsning på krisen.

Uenighet rundt kuppforsøk

Guaidó har nektet for at han tirsdagens handlinger var en del av et kuppforsøk og beskriver demonstrasjonene som «fredelige protester».

Førsteamanuensis Frode Martin Nordvik ved Høyskolen Kristiania har forsket på kupp og mener tirsdagens protester ikke kvalifiserer som et kuppforsøk.

– Ut ifra det vi vet, virker det som at Guaidó har mobilisert mot Maduro gjennom å oppfordre til opprør og protester. Det er i seg selv ikke nok til at vi kan kalle det et kuppforsøk, sier han.

Kupp defineres som opprør der militæret eller andre i den politiske ledelsen forsøker å fjerne sittende president ved bruk av makt eller trusler om bruk av makt, forklarer Nordvik.

– Det må være en betydelig fraksjon i militæret som støtter Guaidó og et aktivt forsøk på å fjerne presidenten for at man skal kalle det et kuppforsøk. Det holder ikke at han lar seg avbilde med en tanks i gatene.

Miraflores Press Office via AP

Uavklart situasjon

Hvor mye støtte opposisjonslederen har i militæret, er uklart.

Seniorforsker Aslak Jangård Orre ved Christian Michelsens institutt tror mange militære ledere kunne tenke seg et regimeskifte, men at de ikke tør å vise sin støtte til Guaidó offentlig. Tidligere avhoppere har havnet i et mørkt fangehull.

– Det er ikke mer åpenbart etter gårsdagen om man vil få et maktskifte. Situasjonen endte ganske uavgjort. Derfor kan dette bli en avgjørende dag, sier han.

Orre forsker på autoritære regimer og har fulgt situasjonen i Venezuela tett i mange år. Han tror det er store sjanser for at flere hundre tusen vil ta til gatene for å demonstrere på arbeidernes dag.

– Men det har vært store protester mange ganger før, uten at det har truet regimet direkte. Folk viser enorm misnøye, noen ungdommer kaster stein, men ingenting endres. Så går de til slutt hjem igjen.

AP Photo/Ariana Cubillos)

I januar erklærte opposisjonsleder Guaidó seg som midlertidig president i Venezuela, og USA og en rekke andre land anerkjenner han som landets rettmessige leder. Men det er fortsatt Maduro som sitter med makten.

Det mest sannsynlige utfallet av dagens planlagte demonstrasjoner er at han fortsetter å klamre seg til den, mener Orre.

– Men det kan også bli mer dramatisk. Hvis opposisjonen mobiliserer og begynner å gå mot palasset, så kan militæret og Colectivo-militsene begynne å skyte demonstrantene. Da blir det blodig.

REUTERS/Ueslei Marcelino

Vanskelige å fortsette som før

Orre tror det blir vanskelig for både opposisjonslederen og presidenten å fortsette som før etter gårsdagens protester.

– Situasjonen er så tilspisset at det enten må ende med at Maduro faller eller at Guaidó blir arrestert. En del av spillet fremover vil handle om Guaidós fysiske tilværelse.

Dersom Guaidó blir arrestert, vil det internasjonale presset mot Maduro øke enormt, ifølge Orre.

– Men det vil også føre til at demoraliseringen i landet øker. Den økonomiske situasjonen blir verre og verre dag for dag, og den vil komme til et bristepunkt. Spørsmålet er hva som brister først.