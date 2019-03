Røde Kors skriver i en pressemelding at 200 personer er registrert savnet etter syklonens Idais voldsomme herjinger i Mosambik.

På en pressekonferanse fredag uttalte statsminister Carlos Agostinho do Rosario at det offisielle antallet på omkomne er 293. Tallet på savnede og døde forventes å bli betraktelig høyere i dagene som kommer, ettersom stadig flere lik kommer til syne når vannstanden synker.

I CNNs rapport fra Beira ved kysten i landet i den østlige del av det sørlige Afrika, har nyhetsselskapet snakket med en mann som har sett «300 til 400» lik ligge i veikanten utenfor byen.

Der er enorme områder dekket av vann fra alle flommene.

Svensk-norsk beredskapsteam på vei til Mosambik etter syklonen Idais herjinger

SIPHIWE SIBEKO, SCANPIX/NTB

SIPHIWE SIBEKO, SCANPIX/NTB

SIPHIWE SIBEKO, SCANPIX/NTB

– Døde fløt opp og strømmen skyllet dem til kanten av hovedveien, forteller Graham Taylor til CNN.

Han forteller at han måtte vasse ni mil gjennom sterk strøm fra landsbyen Lamego, som ligger inn i landet fra Beira, til den høyereliggende byen Nhamatanda. På veien så han grupper på opp til ti personer som hadde søkt tilflukt i trær og ventet på å bli reddet.

ESA / TT NYHETSBYRÅN

400.000 hjemløse i en av de verste værkatastrofene noensinne

Det internasjonale Røde Kors har sendt team for å hjelpe til med å gjenforene familier som har kommet bort fra hverandre på grunn av syklonen. Flere hundre tusen er hjemløse.

– Flere tusen nå er på leting etter sine kjære, usikre på om de er i live, skadet eller omkommet. Nødhjelp som rent vann, medisinsk hjelp, mat, husly er avgjørende, men avmakten over ikke å vite hvor ens kjære er, er forferdelig. Derfor sender Røde Kors spesialister til Mosambik, Malawi og Zimbabwe for å hjelpe familier å få kontakt med sine kjære, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Etter hvert som strøm, telefon og nettforbindelser blir gjenopprettet, forventer Apeland at dette tallet savnede vil øke.

Themba Hadebe / TT NYHETSBYRÅN

Emma Rumney/REUTERS

SIPHIWE SIBEKO, SCANPIX/NTB

Syklonen er allerede omtalt som «den verste værkatastrofen på den sørlige halvkule noensinne». Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger har uttalt at syklonens ødeleggelser er større enn man hadde fryktet, og at de humanitære behovene vil bli større de neste ukene.

Forbundet sier også at det er stor fare for at de flomrammede områdene vil være utsatt for sykdomsutbrudd.

Rent drikkevann er mangelvare og hjelpearbeidere frykter at døde mennesker som har ligget i stillestående flomvann skal forårsake utbrudd av en kolera.

– Allerede er det rapporter om kolerasyke og et økende omfang av malariautbrudd der folk er fanget av flommene, heter det ifølge CNN.