Det samme mønsteret som man har sett i andre europeiske land, gjentar seg i EU-valget. De store partiene blør til både EU-kritiske og EU-vennlige partier på hver sin fløy.

De to store partiene i EU-parlamentet gikk begge på et historisk valgnederlag. Mens Høyres søsterparti i EU, European People`s Party, ser ut til å den få lavest oppslutning siden 1989 med under 25 prosent av stemmene, ligger sosialistene rundt 20 prosent, ifølge Europaparlamentets opptelling.