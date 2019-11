Saken oppdateres.

Frode Berg er overlevert til den norske ambassaden i Litauen, opplyser litauiske myndigheter på en pressekonferanse fredag klokken 13.45. Også to litauiske statsborgere er overlevert til Litauen.

Norske myndigheter bekrefter at Frode Berg er løslatt etter nesten to år i fengsel. Han ble overlevert til norske myndigheter i Litauen klokken 11 fredag.

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, opplyser statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at norske myndigheter har «arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert».

Fakta: Dette er Frode Berg-saken * Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble 5. desember 2017 pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. * Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo. * Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen. * Berg ble 16. april i år funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva. * Dommen ble ikke anket og ble rettskraftig 29. april. * I midten av oktober skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg var eneste nordmann som sonet en spiondom i Russland. * 24. oktober meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg. * 25. oktober opplyste Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Berg snart vil få svar på sin søknad om benådning. * 6. november bekrefter en talsperson for president Vladimir Putin at de vurderer en søknad om benådning. Det opplyses ikke når en avgjørelse skal tas. Ifølge Bergs advokat Brynjulf Risnes er det søknaden fra Berg selv som Russland har mottatt og som vurderes. * 7. november vedtok parlamentet i Litauen en lov som kan gjøre utvekslingsavtalen med Russland mulig. Litauens president undertegnet loven mandag. * 15. november ble Frode Berg overlevert til norske myndigheter i Litauen. Han ble overlevert ved grensen mellom den russiske eksklaven Kaliningrad og Litauen som en del av en avtale der to russiske og to litauiske statsborgere også ble overlevert til sine respektive land. Kilde: NTB

Sjef for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde sier til NTB at det er svært gledelig at Frode Berg og hans familie nå kan gjenforenes.

– Jeg er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg, sier Lunde via sin talsperson Ann-Kristin Bjergene til NTB.

Dan P. Neegaard

Selv om Berg nå er utlevert til norske myndigheter i Litauen, er det fortsatt usikkert hvor raskt han kan komme tilbake til Norge.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes skriver på Twitter at nordmannen «kom for kort tid siden over grensen fra Kaliningrad til Litauen».

– Jeg er i Litauen og venter på å møte ham snart, skriver Risnes fredag klokken 14.04 norsk tid.

Familien: - Glade og lettet

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (64) ble arrestert i Moskva 5. desember 2017. Han har innrømmet å ha reist til Russland for norsk etterretning. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje. Siden har han sittet fengslet i Lefortovo-fengselet til FSB i Moskva.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få Berg utlevert. Den siste tiden har det vært jobbet tett opp mot Litauen, der russiske spioner har sittet fengslet. Dette har gjort det mulig å få Frode Berg inkludert i en fangeutveksling mellom tre land.

Frode Bergs kone og datter, Anita og Christina Berg, er glade og lettet etter at ektemannen og faren er satt fri fra russisk fangenskap, skriver NTB.

De befant seg fredag i Oslo.

– Vi er glade og lettet, sier Anita Berg.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Hun opplyser at hun ikke har snakket med ektemannen etter at han ble utlevert fra Russland til norske myndigheter i Litauen fredag.

– Jeg venter på telefon, sier hun.

Hun opplyser at det er en måned siden sist hun snakket med ektemannen, og at hun til sammen bare har snakket fem timer med ham siden han ble pågrepet i Moskva for snart to år siden.

To russere løslatt

Løslatelsen skjer etter at de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko tidligere fredag ble benådet av Litauens president Gitanas Nauseda. Det opplyste presidentens hjemmesider tidlig fredag.

Vidmantas Balkunas

Benådingen har vært ventet de siste dagene. Onsdag leverte en kommisjon i Litauen sin benådingsanbefaling til presidenten. Fredag siterte det russiske nyhetsbyrået Interfax den russiske etterretningssjefen på at de ville svare på Litauens benådning av russerne.

– Etter hva jeg vet, vil vi svare med samme mynt, sa Sergej Narysjkin, sjef for den russiske utenlandsetterretningen, ifølge nyhetsbyrået tidligere fredag.

Heiko Junge / NTB scanpix

Fem fanger del av avtalen

Faksimile: Presidentens hjemmeside

I oktober meldte litauiske Baltic News Service at Russland og Litauen skal ha blitt enige om å utveksle en spiondømt russer mot to litauere og en nordmann. Det ble et gjennombrudd for Frode Bergs sak.

De to spiondømte litauerne som også er løslatt, er trolig Jevgenij Matjatitsj og Arstid Tamosjait. Baltic News Service (BNS) har tidligere trukket frem disse to. Begge ble dømt for spionasje i Moskva i 2016.

En ny lovendring i Litauen har også bidratt til at utvekslingen mellom Russland, Litauen og Norge nå er gjennomført.