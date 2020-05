Russland undersøker ny respiratormodell etter dødsbranner

Den siste brannen var tirsdag i St. Petersburg, ved sykehuset St. George, som behandler covid-19-pasienter. Ifølge Reuters var det fem personer som omkom i brannen, inkludert fire personer på en intensivenhet. Øverste leder ved sykehuset og doktor Valerij Stritsjeletskij opplyser at en av legene på intensivenheten sto rett ved en respirator som brøt ut i flammer rett foran vedkommende. Respiratorene var installert bare ti dager tidligere. Den russiskproduserte respiratoren brukes i behandlingen av de alvorligste tilfellene.

En lignende hendelse, med den samme respiratormodellen, er rapportert inn fra sykehusbrannen i Moskva lørdag, der én person døde og flere hundre ble evakuert. Også dette er et sykehus som behandler covid-19-pasienter.

Granskes

Det russiske helsetilsynet Roszdravnadzor opplyser at det nå skal granske kvaliteten og sikkerheten på respiratorene ved de to sykehusene, og ved sykehuset i St. Petersburg er bruken av den spesifikke modellene stanset inntil videre. Minst to andre regioner i Russland har opplyst at de har stoppet bruken av ventilatormodellene, mens produsenten maner til ro og ber folk avstå fra å trekke forhastede konklusjoner.

Respiratoren det er snakk om heter Aventa-M og ble blant annet sendt til USA i begynnelsen av april. Det opplyses ikke hvor stort antall som ble sendt til USA. Modellen er produsert av et russisk firma som er under sanksjoner fra USA siden 2014, og som amerikanske selskaper og statsborgere derfor ikke skal handle med.

Ifølge nettavisen Buzzfeed bekrefter delstatene New York og New Jersey at de mottok henholdsvis 30 og 15 av respiratorene i kasser påstemplet «From Russia, with love», men ingen skal ha blitt brukt.

I New York ble de aldri pakket ut og brukt fordi det viste seg å ikke bli behov, mens i New Jersey oppdaget myndighetene at de russiske modellene faktisk ikke kan brukes, fordi de er konstruert for 220 volt, slik vi har i Norge, mens man i USA opererer med elektrisk utstyr designet for 110 volt.

USA sender respiratorene tilbake

De russiskproduserte respiratorene sendes nå tilbake. Det er den føderale etaten for krisehåndtering (Fema) som ifølge Reuters tirsdag opplyser at respiratormodellen Aventa-M nå sendes tilbake.

– Respiratorer sendt av Russland til USA av samme modell som er rapportert å ha forårsaket to dødsbranner i russiske sykehus, ble aldri brukt i USA, uttaler Fema tirsdag.

Aventa-M-respiratorene knyttes til i alt seks dødsfall i de to brannene i St Petersburgh og Moskva.

Ifølge talsperson Janet Montesi ble respiratorene aldri sendt til sykehus i USA.

– For å være på den sikre siden, sender delstatene respiratorene tilbake til Fema nå, opplyser Montesi i en pressemelding tirsdag.