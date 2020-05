Russland er nå det landet som er nest hardest rammet av koronaviruset, bare slått av USA. I en alvorlig tid er det likevel én ting som består: den mørke humoren. Denne uken har morsomme ordspill og memes florert.

Som billedserien som viser en katt som sitter og ser på en klokke. Så følger et bilde der katten sier at Russland har nådd høyden av epidemien. Dette følges av et nytt bilde der katten sier at nå skal alle gå på jobb.