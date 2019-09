Øyeblikket da Tory-representant Philip Lee tirsdag kveld byttet side fra De konservative til Liberaldemokratene fra talerstolen i Underhuset, ville normalt kunne vært et av de mer oppsiktsvekkende øyeblikket i britisk politikk på en stund.

Men i brexit-sammenheng er det tett mellom de historiske og dramatiske begivenhetene. Det har bare gått én uke siden statsminister Boris Johnson overrasket med sin plan om å suspendere parlamentet, noe som førte til svært sterke reaksjoner.

Tirsdag sørget Lee for at statsminister Boris Johnsons regjering mistet flertallet i Parlamentet med knappest mulig margin – én stemme.

Det skjer idet en av de største politiske dragkampene i moderne britisk politikk begynner å tetne seg til. Å kalle det et drama, som mediene har gjort utallige ganger før, er ingen overdrivelse, ifølge fagfolk. Sent tirsdag kveld ble det klart at opposisjonen i Parlamentet har vedtatt å ta kontroll over Underhusets dagsorden, slik at de ondag kan debattere en ytterligere brexit-utsettelse.

Så mange overraskende vendinger har det vært i det siste, at ekspertene vegrer seg mot å si noe om veien videre.

– Det er vanskelig å si hva som skjer videre. Det er så uforutsigbart alt det som skjer. Situasjonen er helt uten sidestykke i britisk historie, sier førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad.

– Det er vanskelig å prosessere alt. Storbritannia har ikke hatt noen lignende politiske hendelser på svært lenge, sier førsteamanuensis ved NTNU, Gary Love.

Henry Nicholls, Reuters / NTB scanpix

Det er likevel fem mulige utfall som utkrystalliserer seg som mest sannsynlige:

Ny utsettelse til januar Hard brexit Utmeldelse med avtale Nyvalg Johnson fratrer og overlater roret til noen andre

1. Ny utsettelse

Opprinnelig skulle Storbritannia ut av EU 29. mars i år, men datoen har stadig blitt utsatt på grunn av en manglende plan for hvordan utmeldingen skal gjennomføres. Nå er det 31, oktober som gjelder, men en ny utsettelse av brexit er nok en gang på bordet.

Labour-representanter vil få gjennom et lovforslag som tvinger regjeringen til å utsette brexit til 31. januar. Men Johnson har blånektet. Tirsdag kveld fikk opposisjonen likevel en delseier, når flertallet i Parlamentet vedtok at en debatt om en slik utsettelse skal gjennomføres onsdag.

– Om jeg skulle tippe, tror jeg faktisk at det mest sannsynlige utfallet er en ny brexitutsettelse, sier Love.

Det betyr at opposisjonen må få på plass en lovendring i løpet av denne uken.

– Jeg klarer ikke å se at en «hard brexit» kommer til å skje. Parlamentet vil aldri tillate det. De har nok tid denne uken dersom de handler på smart og strategisk måte, sier Love.

Jessica Taylor / House of Commons / AP / NTB scanpix

2. Hard brexit

Risikoen for en såkalt hard brexit, der Storbritannia forlater EU uten en fremforhandlet utmeldingsavtale med unionen, har vært et kjennemerke ved Boris Johnsons brexit-politikk. Senest tirsdag gjentok han i parlamentet at Storbritannia forlater EU 31. oktober, med eller uten utmeldingsavtale.

En brexit uten utmeldingsavtale vil koste Storbritannia minst 16 milliarder dollar kun i tapte eksportinntekter, heter det i en beregning fra økonomene i FNs handelsbyrå UNCTAD tirsdag. Trolig vil det koste mye mer om man regner med indirekte effekter, som nedbrytningen av handelsrelasjoner vil føre til, skriver de.

Mustad tror likevel at dette fremstår som et stadig mer sannsynlig utfall så lenge Johnson er statsminister.

– En av de mest sannsynlige veiene videre så lenge Johnson er ved roret, er hard brexit. Alle solemerker peker ditover, selv om Johnson selv sier noe annet. Det ser både motstanderne i hans eget parti og motstanderne i parlamentet, sier Mustad.

Henry Nicholls, Reuters / NTB scanpix

3. Utmeldelse med avtale

Johnson selv har snakket varmt om fremgangen i forhandlingene. Men ifølge Love er det ikke blitt mottatt andre signaler fra EUs side enn stillstand. EU har gjentatte ganger sagt at det ikke er mer å forhandle om.

– Jeg tror det hele er et taktisk spill for å konstruere et politisk narrativ der Johnson skylder på alle andre enn regjeringen for å tvinge frem et nyvalg, sier Love.

Tirsdag kunne Sky News sitere kilder som opplyste at Johnsons gruppe av brexitforhandlere består av mindre enn én fjerdedel av teamet tidligere statsminister Theresa May hadde. Det kan forsterke bekymringen blant dem som mener statsminister Johnson ikke mener alvor når han snakker om å få til en ny brexitavtale.

Love sammenligner Johnsons fremtoning med Trump: Alt er alle andre enn regjeringens feil. Hvis parlamentet får gjennom en lovendring for å hindre hard brexit, er det opposisjonens feil at EU ikke vil forhandle. Dersom han forsøker å tvinge EU til å godta en avtale de har sagt det ikke vil ha, er det EUs feil at de ikke vil forhandle. Dette kommer han til å bruke for å utløse et nytt valg.

For i meningsmålinger ligger de konservative fortsatt mye bedre an til å vinne enn både Labour og Liberaldemokratene. Johnson har god grunn til å ville tvinge frem et nyvalg.

4. Nyvalg

– Vi er nærmere et nyvalg nå enn vi var før sesjonen i parlamentet startet. Dersom det blir nyvalg, vil det britiske folk igjen få et valg der brexit er det eneste fokuset, som i 2017, mens det ligger en lang kø med saker som ikke blir behandlet. Blant annet er det fullstendig kaos i Nord-Irland. Så kan det britiske folket få enda en utsettelse på brexit, sier Mustad.

Et nyvalg kan stemmes over allerede onsdag. En slik situasjon er også vanskelig å spå, ifølge ekspertene, men et nyvalg kan slå tilbake på Labour. De konservative ligger nemlig best an i meningsmålinger.

– Dette er den store faren for opposisjonen. Dersom det blir avholdt et nyvalg før man får en utsettelse av brexit, er det ingenting som tyder på at Labour kan vinne, og i alle fall ikke Liberaldemokratene. Det er en stor bekymring for Labour. Dersom det blir nyvalg i oktober, kan det gi likt resultat som i dag eller til og med en økt representasjon av konservative som er for brexit, sier Love.

Innad i Labour er det uenigheter om et eventuelt nyvalg. Jeremy Corbyn har sagt at han er for, mens tidligere statsminister Tony Blair mener det er en dårlig idé. Love heller mot at de trolig vil stemme ned et forslag om nyvalg.

– Jeg tror det ville vært den lureste avgjørelsen, taktisk og politisk, for Labour. Hvis de nekter å godta et nyvalg, er Johnson fastlåst med en umulig avgjørelse der den eneste veien ut trolig enten er å ombestemme seg eller fratre.

Kevin Coombs, Reuters / NTB scanpix

5. Johnson fratrer og overlater roret til noen andre

Både Love og Mustad tror Johnsons kompromissløshet kan komme til å slå tilbake på ham selv. Mustad mener Johnson er i ferd med å miste gangsynet.

– Johnson fremstår som kompromissløs, kynisk og hard. Han anlegger en tone mot EU som om de er fiender av Storbritannia, ikke partnere. De samme retoriske virkemidlene bruker han mot sine egne partifeller som ikke er enige med ham. Han går altfor langt i språkbruken mot kolleger og partnere, både i partiet og i EU. Han oppfører seg som en rabagast, og det tror jeg kan slå tilbake på ham, sier Mustad.

Love mener opposisjonen fremstår som mer samlet og solidariske enn på lenge. Dersom de stemmer ned et forslag om nyvalg, kan Johnson bli tvunget inn i en posisjon han ikke kommer seg ut av.

– Dersom det ikke blir flertall for nyvalg, har Johnson to valg, slik jeg ser det: Enten blir han tvunget til å be Brussel om en utsettelse av brexit, noe Johnson har sagt at han absolutt ikke kommer til å gjøre. Det eneste alternativet er vel egentlig at han må trekke seg og tillate at noen andre forsøker å danne en regjering.

Love tror, under tvil, at dette kan være et mulig utfall.

– Jeg tror ikke opposisjonen kommer til å spille Johnsons spill ved å godt et nyvalg og heller tvinge ham inn i en vanskelig posisjon. Han vil da kanskje måtte fratre og la en mer samlende person som Ken Clark eller Angie Harmon ta over i en midlertidig regjering, sier Love.