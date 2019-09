Svensk politi forklarer seg om skyting mot 20-åring med Downs

Politiet påberop seg nødvergerett og skjøt 25 skudd mot Torell 2. august i fjor. Tre av skuddene traff ham. Et skudd i ryggen var dødelig.

Torell hadde et lekevåpen i hånden. Han fikk det i gave da han var fem år gammel, sa moren Katarina Söderberg i retten.

Påtalemyndigheten mener politiet burde ha stanset skytingen da Torell snudde ryggen til dem. Ifølge moren gjorde Downs syndrom og en hjertefeil at han beveget seg svært klossete.

– Han gikk svært langsomt og beveget seg omtrent som treåring, sa hun.

– Han kunne verken løpe eller gå fort, sa hun, og la til hvor glad sønnen var i politi. Han kunne ikke forstå at noe kunne være farlig, forklarte hun.

Etter morens forklaring beskrev en 36 år gammel betjent redselen han følte.

– Skyter han nå, så er det slutt. Ja, da kan jeg dø, sa 36-åringen i retten. Han ser på Torell og hever våpenet og forklarer hvordan politiet begynte å skyte.

– Det går så ekstremt raskt. Jeg ser han gjør en bevegelse med våpenet. Jeg hører det smeller. Det er tilstrekkelig for å vise at det er en livsfarlig situasjon, sa 36-åringen.

Han sa at han var overbevist om at patruljen ble beskutt. Han hevdet også at han aldri så Torell snu seg. Han sluttet å skyte da Torell falt i bakken.

Senere mandag skal den 31 år gamle politimannen som skjøt Torell i ryggen, forklare seg. 31-åringen er tiltalt for å ha forvoldt en annens død, alternativt for tjenestefeil.