Svenske politifolk forklarte seg om situasjonen da mann med Downs ble drept

To av de tre tiltalte politifolkene forklarte seg mandag i retten om situasjonen som førte til at Eric Torell ble drept 2. august i fjor. Det gjorde også Torells mor.

20-åringen hadde en lekepistol i hånden da han møtte patruljen som var på leting etter en væpnet mann som tidligere hadde truet politifolk.

– Det går så ekstremt raskt. Jeg ser han gjør en bevegelse med våpenet. Jeg hører det smeller. Det er tilstrekkelig for å vise at det er en livsfarlig situasjon, sa den ene av de tiltalte politimennene i retten.

36-åringen hevdet at han der og da var overbevist om at patruljen ble beskutt av den unge mannen som tilsynelatende rettet et våpen mot dem.

Truffet i ryggen

I tillegg hevdet 36-åringen at han aldri så Torell snu seg. Han sluttet å skyte da Torell falt i bakken.

Til sammen 25 skudd ble rettet mot Torell, og tre av dem traff. Et skudd i ryggen var dødelig.

Både aktor og forsvarere er enige om at skuddene som var løsnet da Torell var vendt mot politifolkene, var i tråd med nødvergeretten. Men påtalemyndigheten mener politiet burde ha stanset skytingen da Torell snudde ryggen til dem.

Politifolkene som forklarte seg i retten mandag, hevder skytingen skjedde svært raskt og at de ikke så at Torell snudde seg bort fra dem.

– Skjøt til han falt

Skuddet som førte til Torells død, ble løsnet av en 31-åring som forteller at han åpnet ild da han hørte at en av kollegaene begynte å skyte.

31-åringen sa i retten mandag at han fortsatte å skyte helt til Torell falt i bakken.

– Da mister han våpenet, og jeg slutter å skyte.

Den 31 år gamle politimannen er tiltalt for å ha forvoldt en annens død, alternativt for tjenestefeil.

Torells mor, Katarina Söderberg, sa i retten at 20-åringen beveget seg svært klossete på grunn av Downs syndrom og en hjertefeil.

– Han gikk svært langsomt og beveget seg omtrent som treåring, sa hun.

Söderberg la til at sønnen var glad i politi og ikke hadde noen forståelse for at noe kunne være farlig.