Flere områder i Amazonas-regionen er vernede urfolksreservater. Brannene som herjer med regnskogen i Brasil sprer seg inn i flere av disse reservatene.

Nå frykter eksperter at brannene nær reservatene kan ha vært fremprovosert av tømrere og bønder som ønsker å rydde områdene slik at regnskogen i stedet kan brukes til landbruk. Det skriver The Guardian.

Totalt skal det ha blitt oppdaget brann i 131 urfolksreservater i løpet av fem dager i august.

Fiona Watson, leder i Survival International, sier til The Guardian at urfolksreservatene er særlig utsatt fordi de er avsidesliggendes og ubeskyttet.

– Slik jeg ser det, er det tydelig at disse brannene er påsatt. Forskjellen nå, er at Bolsonaro signaliserer at det bare er å forsyne seg av Amazonas, sier hun.

Urfolk på konstant flukt

Brasils president, Jair Bolsonaro, har lenge blitt kritisert for å ha nærmest ignorert brannene som herjer i regnskogen. Han anklages for å ha godkjent det som egentlig er ulovlig avskoging.

Avskogingsprosjekter i Amazonas har foregått i lang tid, ofte med ild som verktøy. Tidligere, i 2015, brant det i et enormt område i Amazonas i over to måneder.

Det er særlig reservatet kjent som Araribóia som er utsatt for de mange og kraftige brannene. Reservatet huser et isolert urfolk kalt Awá, som regnes for å være verdens mest utrydningstruede stamme ifølge organisasjonen Survival International. Det er nettopp ulovlig avskoging som har vært den største trusselen mot stammen.

– Disse menneskene er konstant på flukt og blir truet hele tiden. De er avhengig av regnskogen, og når brannene nå dreper dyrene føler de total desperasjon, sier Antenor Vaz, tidligere ansatt ved urfolksorganisasjonen Funai.

Adriano Machado/ Reuters / NTB scanpix

Vil erstatte reservatene med landbruk

Bolsonaro på sin side har tidligere uttalt at han mener at urfolksreservatene hindrer Brasils økonomiske utvikling.

– Mange av reservatene er plassert strategisk. Noen står bak dette. De snakker ikke vårt språk, men de har klart å få 14 prosent av våre landområder, sier Bolsonaro om urfolkene i Brasil.

Presidenten har foreslått at urfolksreservatene bør brukes til landbruk og gruvedrift i stedet, da dette vil være til mer nytte for landet og brasilianere.

Etter flere uker med kritikk besluttet Bolsonaro denne uken å innføre et forbud mot bruk av ild i landet i to måneder, for å få bukt med brannen i regnskogen. Forbudet betraktes av aktivister som et symbolsk tiltak.