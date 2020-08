Han knuser Boris Johnson i debatter og drar partiet mot midten. Britene har en ny statsministerfavoritt.

Det britiske arbeiderpartiets nye leder har fått en oppsiktsvekkende god start, ifølge eksperter. Partiet har ikke hatt en mer populær leder på over et tiår.

Med en tilsynelatende kompetent og tillitvekkende lederstil har Keir Starmer gitt Labour tilbake troen på at de kan vinne regjeringsmakt. Jessica Taylor, AP/NTB scanpix

I skyggen av pandemien fikk Storbritannias største opposisjonsparti nytt lederskap. Keir Starmer overtok et parti i krise fra omstridte Jeremy Corbyn i starten av april.

De siste ti årene har partiet tapt fire valg på rad. I 2019 gikk de på sitt verste valgnederlag noensinne. I Labour-kretser ble det snakket om at det ville ta minst ti år å gjenoppbygge partiet.

Nå har mange av dem fått troen tilbake.

– Starmer er riktig mann til riktig tid. Han ligner mer en statsmann enn Corbyn noen gang gjorde, mener Storbritannia-ekspert Erik Mustad, førstelektor ved universitetet i Agder.

Blair var siste populære leder

Tidligere i sommer viste nemlig meningsmålinger at Starmer er blitt en svært populær mann blant britene. Over halvparten av de spurte kan se for seg Labour-lederen som regjeringssjef, ifølge analyseselskapet Opinium.

I tillegg sier 37 prosent at de foretrekker Starmer som statsminister. 35 prosent sier det samme om nåværende regjeringssjef Boris Johnson.

Spesielt gjør Starmer det skarpere enn Johnson når velgerne blir spurt om hvem de tror er mest kompetent, i stand til å få ting gjort og best kan representere landet utenlands.

Dette er ikke hverdagskost for en Labour-leder.

– Labour har slitt i 10–15 år. Partiet har egentlig ikke hatt en så populær leder siden Tony Blair, sier Mustad.

Blair, som styrte landet fra Downing Street i ti år, ble i tur og orden etterfulgt av Gordon Brown, Ed Miliband og Jeremy Corbyn. Alle tre lederperiodene endte i skuffelse.

Eksperter mener at Labour ikke har hatt en så populær leder siden Tony Blairs (t.h.) regjeringstid. I etterkant har både Gordon Brown (t.v.) og Jeremy Corbyn (midten) fått prøve seg i sjefsstolen uten å lykkes. Simon Dawson, Reuters/NTB scanpix

Kjedelig, men tillitvekkende

I Starmer har partifolk funnet nytt håp. Før han overtok ledervervet, ble han av mange beskrevet som litt traust og kjedelig. Samtidig ble han også omtalt som tillitvekkende, veltalende og sympatisk.

Akkurat disse egenskapene har den tidligere advokaten fra London fått utbytte av under koronakrisen, tror Øivind Bratberg, ekspert i britisk politikk og førstelektor ved institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Velgerne er nå mest interessert i kompetent lederskap. Starmer har fått en oppsiktsvekkende god start fordi han fremstår som svært trygg, kunnskapsrik og med stor troverdighet, sier Bratberg.

Starmer har vært medlem av Underhuset siden 2015. – Han får Johnson til å fremstå som en lettvekter for øyeblikket, sier Storbritannia-ekspert Erik Mustad. Jessica Taylor, Reuters/NTB scanpix

Dette står i skarp kontrast til den nåværende regjeringen og dens leder for øyeblikket, mener både Bratberg og Mustad.

Johnson har fått kritikk for landets koronastrategi. Flere mener myndighetene blant annet var for sene med å stenge ned landet. I tillegg går det trått i brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU.

Johnson blir stilt til veggs

Starmer har spesielt markert seg under den tradisjonelle statsministerens spørretime i parlamentet. Til tross for at han er kjent som en ypperlig retoriker, blir Johnson stilt til veggs av advokaten Starmer uke etter uke, forteller Mustad.

– Starmer har ekstremt sterke språklige kvaliteter og er vant til å argumentere i retten. Han leser alle koronarapporter og stiller gode spørsmål som Johnson ikke er i nærheten av å kunne svare på. Akkurat nå fremstår statsministeren som svært uforberedt og en lettvekter i forhold, sier Storbritannia-eksperten.

Kontrasten er også stor til den forrige Labour-lederen.

– Corbyn var helt annerledes. Han var en forsiktig mann som leste opp forberedte utspill. I Starmer har du en verbalt dyktig leder som kan det politiske spillet, mener Mustad.

Til tross for å være kjent som en ypperlig retoriker blir Boris Johnson stilt til veggs av advokaten Starmer uke etter uke i statsministerens spørretime, forteller førstelektor Mustad. Jessica Taylor, Reuters/NTB scanpix

Fortsatt store utfordringer

Men selv om Starmer personlig gjør det bra på målinger, ligger Labour fortsatt bak Johnsons konservative parti på gallupen. Ifølge Opinium skilte det 4 prosentpoeng mellom de to partiene i juni. I mars var avstanden på 20 prosentpoeng.

En av Starmers største utfordringer vil trolig bli å samle et svært splittet parti, tror eksperter. Selv er partilederen EU-tilhenger og regnes som en sentrum-venstrepolitiker – det Labour-medlemmer selv omtaler som «soft-left». Samtidig stilte han seg bak daværende leder Corbyns radikale valgmanifest.

Keir Starmer hadde ansvar for brexitporteføljen i tidligere leder Jeremy Corbyns skyggeregjering. Jessica Taylor, AP/NTB scanpix

Mustad tror Starmer tar partiet et par hakk vekk fra forgjengerens venstrevridde politikk for å nå de viktige venstre-sentrum-velgerne.

– Starmer vil ta partiet mer mot sentrum igjen. Han ønsker å vinne tilbake briter som i en årrekke var Labour-velgere, men som stemte for brexit og på det konservative partiet ved forrige valg, tror Mustad.

