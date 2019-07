Mulig varmerekord i Paris denne uken

I Paris mandag var temperaturen allerede godt over 30 grader, og tirsdag ventes det å bli 41 eller 42 grader. I så fall vil varmerekorden fra 1947, da det var 40,4 grader, slås.

Meteorologen François Jobard ved Frankrikes meteorologiske institutt Météo-France sier at rekorden fra 1947 er den eneste gangen det er blitt registrert temperatur over 40 grader i Paris.

Hetebølgen kommer mindre enn en måned etter at Europa ble rammet av ekstrem hete i slutten av juni, da det ble satt temperaturrekord flere steder på kontinentet.

Varmen vil denne gang kun vare noen dager, sier meteorologene.

Konsekvenser i Europa

Det kan også bli rekordvarmt i Belgia, Luxembourg og Nederland.

– Det er sannsynlig at disse tre landene vil få temperaturer på eller over 40 grader for første gang, sier Jobard til AFP.

De store skogbrannene som har herjet i Portugal de siste dagene, er mandag i ferd med å dø ut. Brannene har truet flere landsbyer i distriktene Vila de Rei og Macao, som ligger om lag 200 kilometer nordøst for hovedstaden Lisboa. Slukkemannskapene har imidlertid advart om at sterk vind kan føre til at brannene sprer seg ytterligere.

Også i Tyskland har det brutt ut flere skogbranner, og elver tørker inn. Tyske bønder frykter nok et dårlig år, etter at varmen rammet avlingene hardt i 2018.

Umulig uten klimaendringer

Forskere blir stadig mer sikre på at menneskeskapte klimaendringer øker lengden på hetebølger, og gjør dem mer intense.

Den tre dager lange varmetoppen i Frankrike mellom 26. og 28. juni var 4 grader varmere enn en tilsvarende sjelden hetebølge i juni ville vært i 1900, uttalte World Weather Attribution (WWA) tidligere denne måneden.

En studie fra det sveitsiske teknologiinstituttet har også sagt at den ukelange hetebølgen i Nord-Europa i 2019 ville vært «statistisk umulig» uten klimaendringer.