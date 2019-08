Tusenvis ventet til demonstrasjon i Moskva lørdag

Det er ventet flere tusen demonstranter til den lovlige aksjonen i det sentrale Moskva lørdag klokka 13 lokal tid. Arrangørene bak protesten er medarbeiderne til den for øyeblikket fengslende opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. De har oppfordret deltakerne til å marsjere ut av det tillatte området, noe som vil bryte avtalen med myndighetene.

– Jeg er temmelig sikker på at det ligger an til nye massepågripelser, sier 29-åringen Svetlana, en av deltakerne som uttaler seg anonymt.

– Jeg ville lyve om jeg sa at jeg ikke var redd i det hele tatt. Jeg vet at det er fare for å bli arrestert, og det bekymrer meg.

Bølgen av demonstrasjoner begynte etter at flere framtredende opposisjonspolitikere ikke fikk komme med på stemmeseddelen til neste måneds bystyrevalg. Begrunnelsen var at underskrifter som måtte til for å få deres kandidatur godkjent, ikke var gyldige.

For to uker siden ble mer enn tusen personer pågrepet da de demonstrerte utenfor borgermesterens kontor. Det er den største enkeltpågripelsen ved en russiske demonstrasjon på ett tiår. Opposisjonen mener det høye antallet pågripelser avslører at regjeringen er bekymret for at opposisjonen får økt oppslutning.

– Myndighetene har helt klart følt det allerede. Hvordan kan du ellers forklare nivået av paranoia de har nådd nå, spør Svetlana retorisk.