EU-diplomater sier til BBC at det ikke er grunnlag for en ny runde med «meningsfylte diskusjoner» om brexitavtalen og viser til at den britiske regjeringen er tilbake der de var for tre år siden.

EU-kommisjonen er imidlertid villig til å holde nye samtaler, «dersom Storbritannia ønsker å klargjøre sin posisjon», heter det.

Michael Gove, som er britisk statsråd uten portefølje, men med ansvar for å forberede brexit, beklager EUs manglende vilje til å reforhandle avtalen som Boris Johnsons forgjenger Theresa May forhandlet fram.

Parlamentet i London vendte imidlertid tommelen ned for Mays brexitavtale tre ganger og mente at den ikke var god nok.

– Statsministeren har vært tydelig. Han vil forhandle fram en god avtale med EU, og han kommer til å vie all sin energi til å forhandle fram en ny avtale i vennskapelighet, sier Gove til Sky News.

Storbritannia skal være ute av EU innen 31. oktober i år.