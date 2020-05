Nord-Korea lar seg provosere av sør

Det uttaler en nordkoreansk militærrepresentant fredag til det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA

– Den nylige øvelsen fungerte som en vekker for oss om det åpenbare faktum at fiender forblir fiender, heter det i uttalelsen sitert av Reuters.

De mener øvelsen gjennomført av Sør-Korea bryter med den interne avtalen med mål om å redusere militære spenninger mellom landene.

– Alt går nå tilbake til utgangspunktet før toppmøtet i 2018, heter det i uttalelsen.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in avtalte på toppmøtet i Pyongyang for to år siden å lette på spenninger langs den demilitariserte sonen (DMZ), som utgjør grensa mellom de to landene.

De fleste av avtalene er ikke iverksatt av Nord-Korea, som i stor grad har brutt det meste av kontakten med Sør-Korea.