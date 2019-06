Dødsulykke med elektrisk sparkesykkel i Paris

Dødsfallet er det første der en elektrisk sparkesykkel er involvert i den franske hovedstaden, der sparkesyklene er like populære som i Oslo.

Ulykken skjedde sent mandag i nabolaget Goutte d'Or nord i byen. En 25 år gammel mann ble brakt til sykehus, men livet sto ikke til å redde, opplyser de lokale nødetatene.

Lastebilsjåføren er pågrepet og etterforskes for å ha opptrådt uaktsomt. En anonym kilde med kjennskap til saken sier imidlertid at sjåføren hadde forkjørsrett da ulykken skjedde.

Ulykken er ifølge myndighetene i byen den første i sitt slag i Paris, men allerede i april omkom en 81 år gammel mann i Levallois-Perret utenfor bygrensen. Han ble påkjørt og slått over ende av en elektrisk sparkesykkel.

Det er bare et år siden sparkesyklene først dukket opp i Paris. Bruken har imidlertid eksplodert, og de små, kjappe farkostene er nå blitt en stor hodepine for myndighetene.

– Ulykken understreker behovet for å vektlegge de grunnleggende reglene som brukerne må overholde, sier viseborgermester Emmanuel Gregoire.

– Politiet må for eksempel straffe dem som kjører på rødt lys, sier han.

Borgermester Anne Hidalgo kunngjorde torsdag et forbud mot å parkere sparkesyklene på fortauet og sa også at farten må begrenses til 20 kilometer i timen. Tidligere er det innført bøter på 135 euro for å kjøre på fortauet.