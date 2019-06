Ny politisk strid om våpenlover i USA etter ny masseskyting

Northam, som er en demokratisk guvernør, vil ikke få en enkel vei til våpenreformer i Virginia, der tolv ble skutt og drept forrige uke. Delstatsforsamlingen i Virginia er våpenvennlig og republikansk-kontrollert.

Northam vil imidlertid be alle medlemmer i forsamlingen stemme over hans våpenforslag, slik at deres posisjon i saken kan bli offentlig kjent. På den måten ønsker Northam å unngå at medlemmene kan drepe lovforslaget i stillhet i underkomiteer. Forsamlingsmøtet vil finne sted i slutten av juni.

– Landet vil følge med. Jeg vil be om stemmer og lover, ikke tanker og bønn, sier Northam.

Politisk strid

Guvernøren vil forby våpenmagasiner av høy kapasitet og lyddempere på skytevåpen. Han vil også innføre obligatorisk og universell bakgrunnssjekk av våpenkjøpere og et tak på ett håndvåpenkjøp per måned per person.

Samtidig ønsker Northam en «rødt flagg»-lov som tillater at myndighetene kan konfiskere våpen fra personer som kan utgjøre en trussel.

Republikaneren Kirk Cox avfeier Northams forslag som «forhastet og mistenksomt». Cox sier at republikanere heller ønsker strengere straffer for mennesker som bruker skytevåpen til å begå forbrytelser.

– Vi mener at det å håndtere våpenvold begynner med å holde kriminelle ansvarlig for sine handlinger, fremfor å begrense rettighetene til lovlydige borgere, sier Cox.

– Northam velger politisk posering framfor løsninger, mener republikaneren Tommy Norment.

Massakre

Fredag skjøt og drepte en 40 år gammel mann tolv av sine kollegaer i Virginia Beach i USA. Han skal ha sagt opp jobben i en epost bare timer før. Han ble skutt av politiet og ble erklært død på sykehus.

Fredagens skyting var masseskyting nummer 150 i USA i år, som i snitt dermed skjer nesten daglig, viser statistikk fra organisasjonen Gun Violence Archive.

I fjor var det 340 slike masseskytinger, der fire eller flere personer blir skutt eller drept.

5.811 mennesker er drept med skytevåpen i USA i år, mens drøyt 11.000 er såret. USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie.