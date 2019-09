SISTE: Underhuset har igjen stemt ned forslaget om nyvalg. 293 stemte for, og 46 stemte mot. Det betyr at et stort antall representanter valgte ikke å stemme.

Det var varslet. Det blir ikke valg før en såkalt hard brexit, der Storbritannia forlater EU uten utmeldingsavtale, er utelukket, sa Labour-leder Jeremy Corbyn tidligere mandag.

Mandag kveld er det lange debatter i Underhuset, som har siste dag før parlamentet blir suspendert i fem uker.

Statsminister Boris Johnson har igjen forsøkt å foreslå et nyvalg i Storbritannia. For å få det til måtte han ha to tredels flertall i en avstemning i Underhuset.

Forrige uke stemte Labour-representantene blankt da det ble foreslått, og dermed tapte Johnson avstemningen med godt over 100 stemmer. Johnson er dermed avhengig av at en rekke Labour-representanter stemmer for hans forslag om nyvalg. Det ser det ikke ut til at han får til.

Corbyn responderte i kveld på Johnsons forslag med å si at Labour-partiet ønsker et nyvalg, men ikke hvis det involverer en risiko for en hard brexit, som han også sa i debatten om nyvalg i Underhuset forrige uke. Dermed ser det mørkt ut for Johnsons forslag om nyvalg.

Underhuset krever å få se brexitplan og forberedelser til suspensjon

Forrige uke var katastrofal for Johnson, og denne uken startet også dårlig for den britiske statsministeren.

Underhuset krevde etter en hastedebatt mandag å få se regjeringens beredskapsplan for en hard brexit og korrespondanse om suspensjonen av Parlamentet.

Den tidligere toryen Dominic Grieve brukte samme regelverk som ble brukt før forrige ukes hastedebatt, som førte til loven som skal hindre en hard brexit. Han ba om å få se planleggingen av regjeringens suspensjon av Parlamentet og om «Operasjon Yellowhammer», regjeringens beredskapsplan som beskriver hva som kan skje ved en hard brexit.

Innholdet i Yellowhammer er ikke offentliggjort, men deler er gjort kjent gjennom mediene.

– Allerede kjent

– Regjeringen ber oss forberede oss men vil ikke si hva vi skal forberede oss på, sa Labours Keir Starmer. Han sa partiet ville stemme for kravet om at planene bli lagt frem senest onsdag.

Grieve, som ble kastet ut av De konservative etter å ha stemt mot regjeringen forrige uke, hadde et krav til. Han ba om fullt innsyn i navngitte personers kommunikasjon i forkant av den omstridte planen om å suspendere Parlamentet.

Statsråd Michael Gove argumenterte for at kommunikasjonen allerede var blitt kjent gjennom flere rettsprosesser mot suspensjonen. Han mente også at en offentliggjøring kunne være i strid med menneskerettighetene, nærmere bestemt retten til privatliv, for personene som var navngitt i forslaget.

Begge deler fikk flertall med 311 mot 302 stemmer etter en to timer lang debatt som parlamentsleder John Bercow ga klarsignal til.

Offentliggjør neppe

Regjeringen er skuffet over vedtaket og sier den vil vurdere hva det innebærer og komme med et svar etter hvert, skriver politisk redaktør Beth Rigby i Sky News på Twitter.

Regjeringen skriver at den ønsker å dele «passende informasjon med Parlamentet», men også må ta hensyn til hva som er i offentlighetens interesse, ta juridiske hensyn og sikre at ministre kan motta råd og være sikre på at de vil forbli konfidensielle.

Hva som faktisk blir utlevert gjenstår å se, og The Guardian påpeker at det onsdag ikke er noe sittende Parlament til å ta imot det regjeringen måtte gi fra seg.

Rettsstaten

Umiddelbart etterpå startet en annen hastedebatt, initiert av Jeremy Corbyn. Labour-lederen ville ta opp viktigheten av å rette seg etter rettsstatens spilleregler og be regjeringen følge alle stegene i forrige ukes lovvedtak.

De siste dagene har det vært spekulasjoner om at regjeringen ikke vil rette seg etter den nye lovens pålegg om å be EU om en utsettelse for å unngå en hard brexit.

– Det at Parlamentet er nødt til å vedta en lov for å sikre at Parlamentets vilje blir fulgt, viser hvor ekstraordinære tider vi lever i, sa Corbyn og påpekte at det ikke er noe flertall for en hard brexit.

I likhet med Grieve fikk Corbyn medhold, uten at det ble nødvendig å dele kammeret og oppnevne tellekorps.

Riper i lakken

Bare det at disse debattene ble holdt i timene før parlamentarikerne ble sendt hjem, er en ripe i lakken for statsminister Boris Johnson.

Den siste tiden har Parlamentet tatt kontroll, og opposisjonen har gjort alt som står i dens makt for å hindre hans planer om å gjennomføre brexit 31. oktober – uansett om det foreligger en utmeldingsavtale med EU.