I det ene øyeblikket er hun under vann. I det neste er hun over.

Den lille jenta i bølgene er kledd i lilla parkdress. Hun skriker. Rundt henne bakser en mølje av mennesker for livet. Pappa prøver å holde henne over vannet, men sliter. Mamma har måttet slippe.

Til slutt griper en fremmed mann tak i den lilla kjeledressen hennes. Han har hørt barnegråten i bølgene og spontant kastet seg ut i havet. Han heter Salvatore, han jobber for den italienske kystvakten, han svømmer med det lille barnet – og han klarer å få henne opp av havet, om bord i en rød båt merket «Guardia Crociera».

Og det var ni måneder gamle Faven fra Eritrea som lørdag ble reddet fra å drukne.

To kvinner funnet døde på stranden

Det ble også 148 andre mennesker.

En av dem var en liten gutt på tre-fire år, som også heises om bord i kystvaktskipet. På videoen ser man ham stabbe klissvåt inn i båten, leiende på en av kystvaktens ansatte.

26 av dem som ble reddet lørdag er barn.

Noen av dem mistet foreldrene sine i havet, i det familien var på vei til å nå Europa.

For selv om mange ble reddet, så druknet trolig hele 21 mennesker i ulykken, ifølge FNs kontor for migrasjon (IOM). De 21 skal ha vært fra Algerie, Tunisia og Pakistan.

Hele 45 personer døde på den sentrale Middelhavsruten fredag 22. og lørdag 23. november, melder IOM. Minst tolv båter ble i tillegg stoppet eller reddet.

To unge menn mistet kvinnene de var gift med da den ti meter lange båten de satt i sank i det dårlige novemberværet. Det skjedde bare halvannen kilometer fra den italienske øya Lampedusa.

Kanskje var de blant de fem kvinnene som kystvakten senere fant døde tidlig søndag morgen. Tre av dem lå i havet. To var skyllet i land på en av strendene på Lampedusa.

Mauro Seminara / AP / NTB scanpix

– Jeg hørte gråt og bestemte meg

Den høydramatiske videoen er filmet med et såkalt «bodycam» som Salvatore – som også betyr «redningsmann» på italiensk - hadde på seg. Den viser en kamp på liv og død, og er sterk kost.

– Jeg hørte gråt, og bestemte meg der og da for å hoppe ut i vannet, sier redningsmannen Salvatore til TV-stasjonen Euronews. Han og kollegene på kystvaktskipet er spesialtrente til å kunne svømme i ekstreme vær- og sjøforhold for å redde liv.

Alvorlig nedkjølt

Da lille Faven kom om bord, ble hun umiddelbart tatt vare på av leger, først på båten og deretter i land. Ifølge den italienske avisen La Repubblica var hun alvorlig nedkjølt. Men hun ble gjenforent med mamma.

Nå får Salvatore skryt fra øverste hold:

– Det er personer som Salvatore som får oss til å tro på at Italia fremdeles er et stort land, som klarer å ta vare på og redde menneskeliv. Jeg er stolt over å representere disse diskrete heltene, skriver Italias transportminister Paola de Micheli, og tvitrer den dramatiske videoen.

Letingen etter savnede etter skipbruddet fortsatte med fly fra kystvakten og Frontex. Bølger opp til tre meter gjorde redningsarbeidet vanskelig. Været har de siste dagene blitt verre og verre i området, med bølger opp til fire meter.

Etter skipbruddet lørdag har 1.136 mennesker druknet i Middelhavet hittil i år, deriblant 740 på den sentrale middelhavsruten alene, viser tall fra IMO. Den er verdens dødeligste havkrysning.

Fra forrige torsdag 21. november til søndag 24. kom 610 migranter sjøveien til Italia, ifølge det italienske innenriksdepartementet.