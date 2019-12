I nesten 50 år har Oman vært alles venn og ingens fiende. Et uåpnet brev kan endre landets fremtid.

Det er nok de aller færreste som kan peke ut Oman på kartet. Til tross for at landet har inntatt en anonym rolle i en region preget av krig, fattigdom og menneskerettighetsbrudd, har landet kjempet til seg en nøkkelrolle i Midtøsten.

Mye takket være én mann: Qaboos bin Said.

I snart 50 år har 79-åringen vært enehersker i sultanatet Oman.

Men nå forbereder landet seg på et liv uten den svært populære sultanen.

Knut Snare

Enehersker i fire tiår

Den siste tiden har medlemmene av Qaboos’ familie begynt å posisjonere seg. Flere av dem ønsker å overta som landets enehersker, skriver The Guardian.

Sultan Al Hasani, PA / NTB scanpix

I forrige uke kom den barnløse sultanen uventet tilbake fra Belgia, hvor han er blitt behandlet for kreft. Fraværet skulle opprinnelig vare frem til slutten av januar neste år. Den tidlige og uventede hjemreisen har ført til spekulasjoner om alvorlighetsgraden av sultanens helstetilstand.

Etter at Qaboos kom til makten gjennom et blodløst kupp i 1970, har sultanen vært en sentral skikkelse i det politiske landskapet i Midtøsten de siste fire tiårene.

Kuppforsøket, som ble støttet av Storbritannia, førte til avsettelsen av Qaboos’ far. Den gamle sultanen ble landsforvist og levde ut sine dager i Europa.

Fakta: Sultanatet Oman Oman er et monarki plassert på Den arabiske halvøy. Landet grenser til De forente arabiske emirater i nordvest, Saudi-Arabida i vest og Jemen i sørvest. Oman har også en maritim grense til Iran på den andre siden av Omanbukta. Landet ble aldri formelt kolonisert, og etablerte sitt eget imperium, med kontroll blant annet over Zanzibar i Øst-Afrika. Oman er i hovedsak et ørkenland med begrensede naturressurser, og heller ikke oljeforekomstene er omfattende. Grunnlaget for lovgivningen i landet er islamsk lov (sharia). I 1970 avsatte Qaboos bin Said sin far, sultan Said bin Taimur, og overtok tronen. Deretter ble, ved hjelp av inntekter fra eksport av olje, en omfattende modernisering igangsatt. Til tross for at landet ikke har deltatt i militære konflikter i regionen, men har gitt USA tillatelse til å bruke baser i landet til krigføringen i Afghanistan og Irak. Kilde: Store norske leksikon

Pool, Reuters / NTB scanpix

Brevene som kan endre Omans fremtid

Det store spørsmålet er hvem som skal etterfølge Qaboos, som ikke har noen barn etter et ekteskap som kun varte i tre år. Han har heller ikke utnevnt en etterfølger offentlig.

Dermed faller byrden med å utnevne en etterfølger på Al Said-familien.

Landets grunnlov sier at kongefamilien må utnevne en ny sultan i løpet av tre dager. Hvis ikke kongefamilien klarer å enes om hvem som skal ta over etter Qaboos, er det den da avdøde sultanen som selv får utnevne sin etterfølger.

Da vil det nasjonale sikkerhetsrådet, sjefen for landets høyesterett og lederne for landets to rådgivende forsamlinger samles. Sammen vil de åpne et brev hvor Qaboos har utnevnt sin etterfølger.

Derfor er det knyttet stor usikkerhet til hvem som kommer til å ta over som Omans neste leder.

Stringer, Reuters / NTB scanpix

Grunnen til hemmeligholdet rundt Qaboos’ foretrukne valg er at dette skal støtte opp under sultanens autoritet.

Det skal visstnok være to uåpnede brev, som oppbevares på hvert sitt sted. Det ene brevet skal være i hovedstaden Muscat, det andre skal være i et av sultanens palasser i byen Salalah, som ligger sør i landet.

I helgen rapporterte flere lokale medier at brevet i Salalah skal fraktes til Muscat, på grunn av sultanens sviktende helse.

Dette er et av flere skritt myndighetene nå tar for å forberede seg på livet etter Qaboos.

«Venner med alle»

Under Qaboos’ ledelse har Oman for det meste inntatt en nøytral rolle og operert som en megler i regionen.

Landet er blant de få som i dag opprettholder et fungerende diplomatisk forhold til både Saudi-Arabia, Iran og Israel.

Oman deler grense med Jemen, et land herjet av krig. Det ligger plassert mellom rivalene Saudi-Arabia og Iran. Omanbukta har i løpet av det siste året vært senter for en rekke angrep mot oljetankere og andre skip.

Til tross for dette har Oman for det meste maktet å ikke bli dratt inn i de mange konfliktene i regionen.

Handout / X80001

Opererer som megler

Det lille sultanatet, med rundt 4,6 millioner innbyggere, fortsetter å operere som megler. Under Qaboos’ ledelse har landet arbeidet i det stille og lagt til rette for dialog mellom arge konkurrenter og fiender.

– Vi snakker ikke så mye, vi handler, sa Mohammed bin Awadh al-Hassen, landets representant i FN.

De siste årene har landet jobbet gjennom diplomatiske kanaler for å kjøle ned konflikten i nabolandet Jemen. De har også bidratt til at amerikanske gisler er blitt løslatt fra Jemen og Iran. Det å være «venner med alle, og ingens fiende», har vært en sentral del av landets utenrikspolitikk. De har blant annet ikke valgt side i konflikten mellom flere Gulf-land og Qatar.

Omans rolle som megler og tilrettelegger kom frem da de første hemmelige møtene mellom USA og Iran ble holdt i en av sultanens boliger i Muscat. Samtalene kulminerte med atomavtalen i 2015.

– Omans diplomati handler om å bygge vennskap, sa Hassan før han tiltrådte rollen som landets permanente representant i FN.

Frykter mer autoritært regime

Oman har ikke rykte på seg for å drive med undertrykkelse av landets innbyggere, som enkelte av nabolandene. Men de har likevel en aktiv sikkerhetstjeneste som nøye overvåker innbyggernes aktivitet på internett.

De sosiale strukturene i landet bidrar til en viss kontroll av personer som ytrer kritikk mot myndighetene. Det er også begrensninger knyttet til bruk av internett.

Abdel Magid Al Fergany, AP / NTB scanpix

Mange frykter at landets neste leder kan innta en mer autoritær stil og legge til side landets viktige diplomatiske rolle i regionen.

En anonym omaner uttalte seg til NPR tidligere i år om myndighetenes fremgangsmåter for å kontrollere befolkningen:

– Du blir ikke nødvendigvis plukket opp på gaten og plassert i fengsel. Det er mer sannsynlig at sikkerhetstjenesten eller andre tar kontakt med familien eller stammen din. Slik påfører myndighetene press på deg og din familie.