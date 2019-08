Prins Andrew rammes av overgrepsrykter. Nå svarer kongehuset.

Mangemilliærder Jeffrey Epstein ble pågrepet for seks uker siden, anklager for menneskehandel og overgrep mot unge jenter. Siden pågripelsen har det florert rykter om de kjente og innflytelsesrike profilene som har vært tilknyttet ham. På toppen av vennekretsen troner to amerikanske presidenter.

Nå er det britenes prins Andrew som høster kritikk for vennskapet med Epstein. Prinsen er ett av dronning Elisabeths fire barn og den åttende i arverekken til tronen.

Fakta: Dette er saken om Jeffrey Epstein Menneskehandel- og overgrepssaken mot Jeffrey Epstein involverte grov og systematisk misbruk av unge jenter, mange av dem mindreårige.

Epstein ble pågrepet i Paris 6. juli og fraktet til USA. Han var fengslet ved Metropolitan Correctional Centers i New York.

10. august kom nyheten om at 66-åringen var funnet død på fengselscellen. Obduksjoner viste at han hadde tatt selvmord.

Presidenter og prins i vennekretsen

Det er særlig etter at Epstein ble funnet død på fengselscellen, at oppmerksomheten har flyttet seg til fra mangemilliardæren til blant annet den britiske prinsen.

Britiske medier har publisert en rekke bilder og videoer som viser prinsen i sosiale lag med Epstein, deriblant i hans bolig i New York i 2010. Han er også fotografert i flere andre sammenhenger.

MARCO BELLO / Reuters / NTB scanpix

Noen av bildene kommer opprinnelig fra rettsdokumenter der flere av Epsteins anklagere har levert inn bilder som bevis for at overgrepene har skjedd.

Blant disse er et bilde av prinsen med armen rundt en mindreårig jente. I voksen alder har hun anklaget Epstein for overgrep og har også rett anklager mot prinsen.

Juridiske representanter for kvinnen har bedt prinsen om å fortelle myndighetene alt han vet om Epstein og anklagene mot ham. Det skriver The Guardian.

Prinsen «forferdet»

Kritikken mot og spekulasjonene om prins Andrew er nå blitt så voldsomme i omfang at det britiske kongehuset har svart på mediedekningen. I første omgang benektet kongehuset at prins Andrew har vært involvert med kvinnen på det mye omtalte bildet. Det skriver Time.

Søndag ble nok en uttalelse fra Buckingham Palace sendt til mediene, denne gang til den britiske avisen The Guardian.

Her fremkommer det at prinsen er «forferdet» over nyheten om anklagene mot Epstein.

– Hans Kongelige Høyhet tar avstand fra utnyttelse av ethvert menneske. Antydninger om at han vil akseptere, delta i eller oppmuntre til slik oppførsel er avskyelig, lyder uttalelsen.

Det er svært sjelden kongehuset kommenterer rykter om kongefamiliens medlemmer, men i forbindelse med denne saken har Buckingham Palace kommet med en uttalelse tidligere.

Jane Barlow / AP / NTB scanpix

Funnet død på fengselscelle

Reuters / NTB scanpix

Etter Epsteins død har FBI ifølge The Guardian fortsatt å etterforske forholdene rundt hans kriminelle virksomhet. Dette bidrar til økt spekulasjon rundt hvor vidt hans venner og kjente kan risikere å bli tiltalt.

Av de mest profilerte er USAs president Donald Trump vært tilknyttet Epstein i en årrekke. Tidligere president Bill Clinton har gjentatte ganger reist med Epsteins privatfly, blant annet til Norge i 2003.

Trump har uttalt at han har tatt avstand fra Epstein i senere tid. En talsperson for Clinton har opplyst at ekspresidenten ikke har snakket med Epstein på over ti år.