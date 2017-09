Flere Trump-rådgivere brukte private epostkontoer

Det bekrefter flere nåværende og tidligere tjenestemenn mandag, skriver The New York Times.

Kunngjøringen kommer dagen etter at det ble kjent at presidentens svigersønn, Jared Kushner, brukte sin private konto til å sende og motta rundt hundre arbeidsrelaterte epostmeldinger i løpet av den nye administrasjonens første sju måneder i Det hvite hus.

Blant rådgiverne er både Steve Bannon og Reince Priebus. Ivanka Trump, presidentens eldste datter og Kushners kone, har ifølge Newsweek også brukt sin private konto i sitt arbeid som rådgiver for Det hvite hus.

Trump ville fengsle Hillary Clinton for det samme

Da Trump fortsatt bare var presidentkandidat anklaget han jevnlig sin demokratiske rival Hillary Clinton for å ha brukt en privat epostserver mens hun var utenriksminister og sa at hun burde fengsles for det.

Etter en undersøkelse anbefalte FBI at det ikke ble reist noen anklager mot henne, men bemerket at hun hadde vært svært uforsiktig i sin håndtering av sensitiv informasjon.