Flere nåværende og tidligere tjenestemenn bekrefter opplysningene overfor The New York Times.

Meldingen kommer etter at det søndag ble kjent at presidentens svigersønn, Jared Kushner, brukte sin private konto til å sende og motta rundt hundre arbeidsrelaterte epostmeldinger i løpet av den nye administrasjonens første sju måneder i Det hvite hus.

Blant rådgiverne er både Steve Bannon og Reince Priebus. Ivanka Trump, presidentens eldste datter og Kushners kone, har ifølge Newsweek også brukt sin private konto i sitt arbeid som rådgiver for Det hvite hus.

Økonomirådgiver Gary Cohn og politisk rådgiver Stephen Miller utgjør resten av de seks navngitte Trump-medarbeiderne.

Ikke ulovlig

Det hvite hus bestrider ikke disse opplysningene overfor ABC News.

Det er ikke ulovlig for ansatte i Det hvite hus å bruke personlige epostkontoer, men de må videresende all jobbrelatert kommunikasjon til sine offisielle epostkontoer.

– Alle ansatte i Det hvite hus har instruks om å bruke offisiell epost til alle jobbrelaterte oppgaver. De har videre instruks om at hvis de må videresende jobbrelatert kommunikasjon til sine offisielle adresser hvis de har fått den via sine personlige epostkontoer, sier Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.

Clinton slår tilbake

Hillary Clinton havnet i hardt vær under valgkampen i fjor da hun ble møtt med gjentatte angrep fra daværende presidentkandidat Donald Trump og hans stab. Trump-leiren kritiserte Clinton for å ha brukt en privat epostserver mens hun var utenriksminister i Barack Obama-administrasjonen.

I en kommentar til de siste to dagenes utvikling der det er avdekket bruk av privat epost blant Trumps egne rådgivere, slår Clinton tilbake:

– Dette er toppen av hykleri, sier Demokratenes tidligere presidentkandidat radiostasjonen Sirius XM, ifølge ABC News.

Clinton har flere ganger omtalt sin egen bruk av privat epost som utenriksminister som «et dumt feilsteg, men en enda dummere skandale». Hun sier hun beklager at landet måtte utsettes for denne saken.

Under valgkampen i fjor høst tok Trump flere ganger til orde for at Clintons bruk av privat epost måtte etterforskes, og i en debatt sa han at Clinton ville «ha sittet i fengsel» dersom han hadde hatt makten.