Flyktninger konfronterte Merkel om deportering under direktesending

Merkel har flere ganger understreket at hun ikke angret sin beslutning om å tillate Tyskland å ta imot hundretusener av flyktninger i 2015. Torsdag brukte hun halvannen time på å ta imot spørsmål fra velgere på TV-kanalen ZDF.

– Kan ikke signalisere til alle sammen at de bør komme til Tyskland

En journalist som flyktet fra Afghanistan i 2015, fortalte Merkel at hans søknad om asyl var blitt avvist og at han lever i konstant frykt for å bli deportert.

– Mitt tilfelle er ikke unikt. Jeg har hundrevis av eksempler på åpenlyse feil av BAMF (Den tyske migrasjonsmyndigheten), sa han og ville vite hvorfor så mange afghanere blir avvist.

– Det er mange mennesker i Afghanistan. Vi kan ikke signalisere til alle sammen at de bør komme til Tyskland, svarte Merkel.

Det er tyske soldater i Afghanistan som forsøker å gjøre landet trygt, så vi må vurdere våre muligheter, sa hun videre.

Mister stemmer

Stadig færre sier de vil stemme på Tysklands konservative regjeringsparti halvannen uke før valget, men det ligger fortsatt an til seier for Merkel, viser en meningsmåling utført av gallupinstituttet Forsa. I målingen sier 37 prosent at de støtter kristeligdemokratene i CDU og søsterpartiet i Bayern CSU. Det er 1 prosentpoeng mindre enn for en uke siden og den laveste oppslutningen på fire måneder.

Likevel har de to høyrepartiene fortsatt et behagelig forsprang på sosialdemokratiske SPD, som får 23 prosent oppslutning på målingen, det samme som for en uke siden.