Kina blir stadig mer irritert på USA

Som nærmeste nabo og desidert største handelspartner har Kina en nøkkelrolle i spørsmålet om Nord-Korea.

USAs president, Donald Trump, valgte i sin tale til FN tirsdag å legge svært mye press på Kina, som han kritiserte for å drive handel med nordkoreanerne.

Trump har de siste månedene rettet stadig sterkere verbalt skyts mot Kina, noe som har provosert ledelsen i Beijing, ikke minst fordi kineserne har forsøkt å samarbeide med USA i FNs sikkerhetsråd ved å innføre nye sanksjoner mot Nord-Korea.

Reaksjonene var svært negative etter Trumps tale til FNs generalforsamling.

– Trump ville være bedre tjent med å reflektere over hvordan USA på en mer konstruktiv måte kan samarbeide med andre land, ikke bare med dem som er enige med ham. Etter at han overtok i januar, har han bare økt den globale usikkerheten og forvirringen ved å sende ut en stadig strøm av selvmotsigende Twitter-meldinger, heter det i onsdagens lederartikkel i den statlige kinesiske avisen China Daily.

Kinas utenriksminister Wang Yi hintet tidligere denne uken om at Beijing-myndighetene nå i større grad bør se til Russland for å finne en løsning på konflikten i Nord-Korea – og dermed omgå USA.

Utfordres av akademikere i Beijing

Nord-Koreas siste prøvesprengning og stadige rakettoppskytninger er en alvorlig hodepine for Kinas president Xi Jinping, som ønsker størst mulig ro i rekkene før partikongressen i midten av oktober.

Derfor skaper det bølger når flere kinesiske akademikere nå tar til orde for en ny kinesisk tilnærming til Nord-Korea.

– Vi må innse at Nord-Korea er blitt vår fiende, sa historikeren Shen Zhihua i en tale i Beijing før sommeren, der han også oppfordret til tettere samarbeid med Sør-Korea.

Flere andre akademikere har gått offentlig ut med forslag til et retningsskifte i Xis Nord-Korea-politikk – inkludert en tilnærming til USA.

– Kina er nødt til å forberede seg på det verste. Dersom det blir krig, må Kina være forberedt. Vi har kanskje ikke noe bedre alternativ enn å begynne å snakke med Washington og Seoul, skriver Jia Qingguo, rektor ved fakultetet for internasjonale studier ved det prestisjetunge Peking-universitetet.

Tror Xi har mistet tålmodigheten med kritikerne

Innlegget hans førte til at han ble stemplet som en «lakei for USA» av en partitjenestemann i Zhejiang-provinsen – området der president Xi har sin fremste politiske base.

– Vi har ingen beviser, men det er mange som mener at dette angrepet på Jia er en indikasjon på at Xi har fått nok av at folk forteller ham at han skal endre kurs i spørsmålet om Nord-Korea, sier Kina-eksperten David Kelly, som leder den Beijing-baserte tankesmien China Policy, til Aftenposten.

Han tror Xi – i møte med en svært aggressiv amerikansk president – kommer til å strekke seg for å forsøke å finne en avtale med Russland om en fredelig utgang på konflikten med Nord-Korea.

– Husk at russerne også deler grense med Nord-Korea. De har stor interesse av å ha en finger med i spillet, sier han.