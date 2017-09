Putin reiser til Tyrkia for å drøfte våpenhandel og Syria

Til tross for en historisk lang regional rivalisering, har Russland og Tyrkia arbeidet tett siden en forsoning i fjor endte krisen som oppsto da et russisk krigsfly ble skutt ned over Syria.

NATO-medlemslandet Tyrkia har en betydelig avtale om å kjøpe luftvernsystemet S-400 fra Russland, noe som ikke har falt i god jord hos forsvarsalliansen.

Men mens Putin og Erdogan dyrker et stadig mer produktivt forhold, kan folkeavstemningen om et uavhengig iraksk Kurdistan formørke vennskapet, siden Tyrkia raste og Moskva holdt tilbake en fordømmelse av avstemningen.

Tyrkia og Russland har vært på motsatt side i løpet av den mer enn seks år lange krigen i Syria. Russland har vært en nøkkelspiller for president Bashar al-Assad, mens Tyrkia støtter opprørere som vil ha ham fjernet fra makten.

Men mens Tyrkias politikk offisielt sett er uendret når det gjelder Syria, har tyrkiske myndigheter dempet sine angrep på regjeringen i Damaskus etter at samarbeidet med Russland tok seg opp.

Også det økonomisk samarbeidet har begynt å blomstre. Russiske turister er tilbake i Tyrkia og de to landene arbeider sammen om en gassrørledning ved Svartehavet.