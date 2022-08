Han gjorde noe ingen statsminister hadde gjort tidligere. Nå er det frykt for ny uro i Pakistan.

Pakistans regjering trapper opp kampen mot Imran Khan. Nå beskyldes den tidligere statsministeren for terrorisme.

Anklagene mot Khan får enorm oppmerksomhet i Pakistan. Utenfor hjemmet hans stenger både demonstranter og journalister trafikken.

36 minutter siden

– Dere bør forberede dere, for vi vil aksjonere mot dere, sa Imran Khan på et folkemøte lørdag.

Mannen som var Pakistans statsminister frem til april, henvendte seg direkte til politimesteren og en dommer i hovedstaden Islamabad.

Han hevdet at de er ansvarlige for at stabssjefen hans tortureres. For to uker siden ble stabssjef Shahbaz Gill fengslet. Han anklages for oppvigleri etter et TV-intervju der han kritiserte de militære.

På kant med generalene

Khan ble statsminister etter et valgskred i 2018. Da var han allerede en folkehelt. Han spilte cricket på landslaget i 20 år.

Da han stilte til valg, var det med løfter om å innføre en slags velferdsstat. Gjennom de fire årene som statsminister kom han ikke nærheten av å innfri løftene.

I mai ble han kastet som statsminister etter et mistillitsforslag. Siden har han reist rundt og talt på folkemøter. Han skjeller ut den sittende regjeringen og krever at den skriver ut nyvalg.

Khans avgang er historisk, ifølge The Washington Post. Han er den første statsministeren som har gått etter en lovlig avstemning. Siden Pakistan ble grunnlagt i 1947 har alle andre statsministre blitt fjernet av militæret, eller andre prosesser uten grunnlag i loven.

Bruker terrorlover

Lørdag varslet landets medietilsyn at TV og radio ikke lenger får viderebringe talene hans. Myndighetene mener at de er «hatprat» mot statlige institusjoner.

Konflikten ble skjerpet enda noen hakk søndag. Da ble det kjent at Khan etterforskes for brudd på landets lover mot terrorisme.

Skapte frykt

Politiet begrunner tiltalen med at Khans uttalelser oppfattes som en trussel, skriver The Washington Post.

Ifølge politiets begrunnelse har allerede uttalelsene «skadet freden i landet.»

Innenriksminister Rana Sanaullah skrev på Twitter at den tidligere statsministeren må stilles til ansvar for uttalelsene. Han beskylder Khan for å bidra til ekstremisme.

Venter flere arrestasjoner

Den pakistanske avisen The News skriver på lederplass at det går rykter om flere arrestasjoner. «Det er unødvendig å minne om at det er illevarslende for et land som knapt har beveget seg videre politisk etter 90-årene», skriver avisen.

Lederartikkelen er sterkt kritisk til Khans retorikk. At dommeren han kritiserte er kvinne, gjør truslene hans mer alvorlige, mener avisen.

Bred støtte

Kort tid etter at anklagene mot Khan ble kjent, samlet hundrevis av tilhengere seg rundt huset hans. De demonstrerte for å hindre at han blir arrestert.

Samtidig jobbet Khans advokater for å hindre arrestasjon. I Pakistan kan man stille økonomisk sikkerhet i bytte mot varetekt. Ifølge The Guardian er det nå stilt sikkerhet, slik at han ikke kan arresteres før torsdag.

Khan leder partiet Tehreek-e-Insaf. Mandag varslet andre i partiledelsen nye demonstrasjoner til støtte for ham.

The Guardian minner om at det er vanlig i Pakistan at regjeringen bruker politiet mot opposisjonen. Da han var statsminister, ble Kahn beskyldt for det samme.

Imran Khan er en populær taler, han bruker enhver mulighet til å kritisere regjeringen.

Svekker en svak regjering

Etter at han mistet makten, har Khan krevd at det skrives ut nyvalg.

Partiet hans har vunnet flere lokalvalg gjennom sommeren. Derfor kan han regne med at sjansen for å ta tilbake makten er god.

Den sittende statsministeren er Shehbaz Sharif. Han er broren til tidligere statsminister Nawaz Sharif. Etter avsløringer i Panama papers måtte Nawaz Sharif trekke seg.

Formelt er han fortsatt fengslet. Men han er i England for sykehusbehandling.

Statsminister Shehbaz Sharif har en vanskelig jobb. Sterk prisvekst gjør at velgerne vender seg mot regjeringen. Khans kritikk og krav om nyvalg gjør livet enda vanskeligere for regjeringen.