Israel har stengt kontorene til palestinske menneskerettsorganisasjoner

Israelske soldater har gjennomsøkt og forseglet kontorene til flere palestinske menneskerettsorganisasjoner i Ramallah på den israelskokkuperte Vestbredden.

Shawan Jabarin er direktør i menneskerettsgruppen al-Haq, en av organisasjonene som nå stenges ned av Israel.

18. aug. 2022 08:39 Sist oppdatert 35 minutter siden

Saken oppdateres

Israelske myndigheter har tidligere terrorstemplet flere av organisasjonene og anklager dem for å være kontrollert av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP).

En rekke land som i årevis har støttet organisasjonene, blant dem Norge, har etterlyst beviser for anklagene, noe Israel hevder å ha lagt fram. Det har utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) avvist.

– Det materialet vi har mottatt fra Israel, er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å begrunne terrorlistingen av de seks organisasjonene, sa hun til NTB i forrige måned.

PFLP, som Israel knytter de palestinske menneskerettighetsorganisasjonene til, er en liten sekulær venstreorientert bevegelse.

Okkusjonsstyrker tok med seg dokumenter og IT-utstyr

Den har både et politisk parti og en væpnet fløy som har utført angrep mot israelere. De sto blant annet bak en rekke flykapringer på 1970-tallet og er listet som en terrororganisasjon av Israel og flere vestlige land.

En av organisasjonene, al-Haq, har lagt ut en Twitter-melding som dokumenterer hvordan kontorene er fysisk blokkert etter den militære aksjonenen utført av israelske okkupasjonsstyrker på Vestbredden.

– I dag morges ransaket okkupasjonsstyrkene Al-Haqs kontor i Ramallah, beslagla gjenstander og stengte hovedinngangen med en jernplate, samt en ordre der det heter at organisasjonen er ulovlig, melder Al-Haq på Twitter.

Overvåkingsvideoer og videoer fra palestinske journalister viser at soldatene fjerner dokumenter og IT-utstyr.

Organisasjonens israelske advokat Michael Sfard kaller stengingen et avskyelig forsøk på å hindre Den internasjonale straffedomstolen i Haags etterforskning, der Israels forsvarsminister Benny Gantz selv kan være blant de mistenkte.

–Jeg minner om at alt dette skjer etter at regjeringen ikke klarte å overbevise de europeiske landene som en etter en slo fast at det ikke er grunnlag for anklagene mot organisasjonene, sier Sfard ifølge Haaretz.

Han etterlyser nå en internasjonal intervensjon for å beskytte palestinske menneskerettighetsforkjempere.

Den israelske avisen Haaretz skriver at ytterligere tre organisasjoner skal ha blitt utsatt for aksjoner. Det skal være Addameer, Bisan Research Center and the Uniion of Palestinian Committees, ifølge avisen. Addameer rapporterte at israelske styrker brøt seg inn og konfiskerte materiell.

Ifølge en uttalelse fra det israelske forsvaret har sikkerhetsstyrker stengt ned sju institusjoner og konfiskert materiell tilhørende disse.

Statssekretær: Israel bruker alle midler for å stilne kritikere

Ni andre europeiske land har også tatt avstand fra terroranklagene mot de palestinske organisasjonene, blant dem Tyskland, Frankrike, Nederland, Sverige og Danmark.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med flere av de terrorlistede organisasjonene og mener Israels forsøk på å kneble og forby dem føyer seg inn i rekken av forsøk på å kneble kritikere.

– Angrepet illustrerer en trend vi har sett over flere år der Israel bruker alle midler for å stilne kritikere og kartlegging av brudd på palestinske menneskerettigheter, sa generalsekretær Henriette Killi Westhrin til NTB da svartelistingen ble kjent.

Det er en oppfatning Amnesty International og Human Rights Watch deler.

– I flere tiår har israelske myndigheter systematisk forsøkt å kneble overvåking av menneskerettigheter og straffe dem som kritiserer deres undertrykkelse av palestinere, heter det i en felles uttalelse fra de to menneskerettsorganisasjonene.