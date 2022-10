Sosiale medier brukes for å vinne kulturkrigen. Slik ble sexbilder fra Norge en del av brasiliansk valgkamp.

Brasils president, Jair Bolsonaro, vant i 2018 en valgkamp som ikke lignet noen annen valgkamp. Nå haler han innpå motstanderen i også denne valgkampen.

Autoritære ledere vinner terreng. Et av deres viktigste verktøy er sosiale medier.

Det var Kristi himmelfartsdag. Det var gudstjeneste i Oslo domkirke. Og det var simulert sex ved alteret.

Helligdagen i 2011 ble ikke som andre helligdager i Domkirken. Organisasjonen Fuck for forest ble kjent i norsk offentlighet da to medlemmer hadde sex på scenen under Quartfestivalen. I Domkirken var opptrinnet en støtteaksjon for presten Einar Gelius.

Hendelsen førte til en del overskrifter, men de færreste husker det i dag. Men i 2018 dukket bilder fra hendelsen opp igjen. To bilder var satt sammen med et helt urelatert bilde. Over bildene står det skrevet: «Feminister invaderer kirke, bæsjer og har sex.»

Fuck for forest var plutselig blitt en del av brasiliansk kulturkrig. Krigen ble utkjempet i sosiale medier.

Og vinneren er dagens brasilianske president, Jair Messias Bolsonaro.