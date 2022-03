Putins tale vekker oppsikt og bekymring: – På grensen til desperasjon

Vladimir Putin stempler kritikere som «avskum» og «forrædere».

Talen til Russlands president Vladimir Putin onsdag tolkes som et signal om strengere reaksjoner mot kritikere.

6 minutter siden

Onsdag holdt Russlands president Vladimir Putin en TV-tale. Selv i krigstid fikk den det til å få kaldt nedover ryggen på mange.

Putin langet ut mot kritikerne og advarte om at Russland alltid være i stand til å skille «ekte patriotene fra avskum og forrædere». De siste vil russerne ifølge Putin «spytte ut som et insekt som tilfeldigvis fløy inn i munnen deres».

– Jeg er overbevist om at en slik naturlig og nødvendig selvrenselse av samfunnet vil styrke landet vårt, fortsatte han.

Ifølge Putin bruker Vesten en «femte kolonne» av svikefulle russere til å skape sosial uro.

– De har bare ett mål: Ødeleggelsen av Russland, sa Putin i talen. Mange observatører tolket den som et varsel om enda mer undertrykkelse av kritikk og frie ytringer.

Signal om aggresjon

Seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité mener Putins tale «er et signal om intern aggresjon mot alle meningsmotstandere».

– Talen i går er kanskje på grensen til desperasjon. Den forsterker militariseringen av samfunn og identifiseringen av indre og ytre fiender, sier hun.

Ifølge Sangadzhieva har denne type ideologiske maktgrep blitt brukt i flere århundrer gjennom tsar-tiden, kommunismen og nå Putin-perioden. Utfallet mot angivelige forrædere og såkalte femtekolonister er et resultat av mislykket krigføring.

– Putin har fått informasjon om at ukrainere er splittet, at Zelensky ikke er populær, at det det russiske militæret er sterkt og at soldatene vil bli møtt med blomster. Men det går ikke etter planen.

– Russlands krigføring er ikke bare rettet mot å ta nye territorier, men også en krig mot egen befolkning. Legitimitet skapes gjennom krig mot indre og ytre fiender, sier hun.

«Utenlandske agenter»

Interne represalier har vært forberedte siden 2011 med lovendringer som blinker ut «utenlandske agenter, organisasjoner og medier nasjonale forrædere», mener hun.

– Listen er blitt lengre og lengre i takt med at samfunnet har våknet og motstanden økt. Det begynte med homofile, fortsatte med utenlandske agenter og nå sist loven om journalister, sier Sangadzhieva.

Likevel fortsetter demonstrasjonene i Moskva og andre byer. Kilder i Russland melder ifølge Sangadzhieva om at 13.500 personer er arrestert siden krigen startet.

De risikerer bøter fra 15.000 til 5.000.0000 rubler (1.250 til 420.000 kroner) eller 15 dager i administrativ arrest, som kan forlenges til flere dager og til og med år. Journalister og alle som skriver eller uttaler seg kritisk mot krigen risikerer 10–15 år i fengsel.

– Den statlige sensuren er innført. Vi registrerer også at reaksjonene blir mer og mer voldelige. Folk blir banket opp på demonstrasjoner. Det er meldt om 113 klager om vold fra politiet i 11 byer. Det meldes også om bruk av elektrosjokk og tortur på politistasjoner, sier hun.

– Skremmende tale

Forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt synes «talen virker skremmende».

– Putin velger å beskrive de som er mot krigen, som femtekolonnister. Og insekter man rett og slett må ta livet av. Når man vet hvordan det har gått historisk med de som har vært anklaget for det, så kan man forvente sterke reaksjoner, sier han.

Putin har ifølge Godzimirski en tradisjon for å bruke språket på en tøff måte, som da han i sin tid sa at han skulle «knuse tsjetsjenske terrorister».

– Talen kom like etter signaler om at man var nær en politisk avtale. Det styrker ikke troen på at toppene ønsker et kompromiss, mener han.

– Skremmer Putin kritikere til taushet med slike taler?

– Definitivt. Det virker veldig skremmende å bli omtalt på denne måten. Det underbygger at han mener alt som skjer rundt Ukraina er Vestens skyld. Det går til de grunnleggende debattene om hva Russland er, og hvem Russland skal være venn og fiende med.

– For Putin er Vesten en kilde til alle Russlands problemer. Han avleder oppmerksomheten fra mye av det russerne klager på. Han angriper kritikerne for at de løper Vestens ærend og lar seg påvirke av dumme vestlige verdier om frihet etc., sier han.

– Hardt til verks

Ifølge NUPI-forskeren er 15.000 anholdt og straffet for krigsdemonstrasjoner. Men man vet lite om hva slags straff de har fått. At aktor har lagt ned påstand om 13 års fengsel for regimekritikeren Aleksej Navalnyj, tolker han som et varsel.

– Det er et signal om hvor hardt regimet går til verks mot de som oppfattes som regimets fiender, sier Godzimirski.

Redaktør Marina Ovsjannikova som brøt seg inn i TV-studio med plakaten «No war» – «Ingen krig» har så langt fått en bot på 30.000 rubler (2.500 kroner). Men det er uklart om boten er straff for denne hendelsen.

De nye signalene viste seg raskt da myndighetene annonserte straffesak mot den populære livsstils-bloggeren Veronika Belotserkovskaya for antikrigs-innlegg. Tilgangen til BBC News ble også stanset, ifølge New York Times.

Tatiana Stanovaya, politisk analytiker i R. Politik, sier at Putin signaliserte til påtalemyndigheten i hele landet at de skal gå etter «alle deler av samfunnet som viser noen tegn på sympati for livet i Vesten», ifølge New York Times.

– Talen var en uformell og indirekte godkjennelse av masseundertrykkelse. Talen var skremmende. Veldig skremmende, sier Stanovaya.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

I vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppsummeringer av det viktigste som skjer når det er store internasjonale nyhetshendelser. Temaet vil endres avhengig av hvilke store hendelser som pågår. Tema akkurat nå: Krigen i Ukraina. Meld deg på her