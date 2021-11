Bekrefter omikronsmitte i Sverige

Også Danmark har bekreftet tilfeller av den nye virusvarianten, mens i Finland mistenker man omikronsmitte.

Generaldirektør i Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell, bekrefter at Sverige har fått sitt første tilfellet av omikronvarianten av koronaviruset.

Den smittede er en person som nylig har kommet tilbake til Sverige fra et opphold i Sør-Afrika, opplyser Folkhälsomyndigheten (FHM).

Den positive koronaprøven til personen ble tatt for litt over en uke siden, og at det var snakk om omikronsmitte ble bekreftet mandag klokken 16.

– Det var ventet at vi ville finne omikronvarianten også i Sverige, da den er blitt oppdaget i flere andre europeiske land. Informasjonen vi har om varianten gjør at vi bør ta den på det største alvor inntil vi har mer kunnskap, sier Karin Tegmark Wisell, generaldirektør i FHM, i en uttalelse.

Det er uvisst om tilfellet knyttes til de to personene i Jönköping som ble syke etter en reise til Sør-Afrika, som Dagens Nyheter meldte om tidligere mandag.

Oppdaget også i Danmark

– Tiltakene for reisende fra det sørlige Afrika er strammet inn siden fredag 26. november, og vi følger utviklingen nøye gjennom intensivert overvåking i tråd med anbefalingene fra WHO og det europeiske smittevernbyrået, fortsetter Wisell.

Omikronvarianten ble oppdaget i Sør-Afrika i forrige uke. Det blir antatt at omikron er en mer smittsom variant av koronaviruset.

Også Danmark har bekreftet tilfeller av varianten. De to smittede hadde vært på reise i Sør-Afrika.

– Det var ventet, sa direktør Henrik Ullum i Statens Serum Institut i en pressemelding.

Han oppgir også at danske myndigheter fastholder strategien som går ut på intensiv smitteovervåking i hele landet.

Blant annet Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Italia og Østerrike har i Europa bekreftet tilfeller av omikronvarianten. I Norge er det så langt ikke blitt bekreftet tilfeller.

Mistenker omikronsmitte i Finland

Mens Sverige mandag bekrefter sitt første tilfelle av virusvarianten, så er det i Finland funnet to tilfeller som de mistenker å være den nye varianten. Det opplyser det finske folkehelseinstituttet (THL).

Lokale myndigheter har beordret at de to personene til å isolere seg og har kartlagt nærkontaktene deres.

I begge de mistenkte tilfellene har de smittede hatt forbindelse med utlandet. THL vil ikke si hvilke land det er snakk om før det er slått fast at tilfellene er av omikronvarianten.

Prøveresultatene fra de to smittede vil komme innen en uke, sier THL.