34 drepte funnet etter russisk angrep på boligblokk – mange fremdeles savnet

Det blir funnet stadig flere drepte i boligblokken som ble rammet av et russisk angrep i Tsjasiv Jar i Donetsk i helgen. 34 er bekreftet døde.

Ukrainske redningsarbeidere jobber i ruinene av boligblokken som ble rammet av et rakettangrep i Tsjasiv Jar.

NTB

I dag 09:33

Boligblokken ble beskutt av russiske raketter lørdag kveld, ifølge ukrainske myndigheter. Ett av ofrene er et barn på ni år, som ble funnet mandag kveld.

Tsjasiv Jar ligger 20 kilometer sør for Kramatorsk, ett av hovedmålene til de russiske styrkene som beveger seg vestover i Donetsk-regionen.

Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko sier at minst 30 mennesker fortsatt kan befinne seg i ruinene.

Angrepet på boligblokken er blitt karakterisert som statsterrorisme av ukrainske myndigheter.

Russland har systematisk angrepet sivile bygninger siden landet startet sin fullskala angrepskrig mot Ukraina i februar.

FN har dokumentert at over 4800 sivile er drept siden februar, mens ukrainske myndigheter opplyser at tallet er over 12.000.

Russland har gjentatte ganger nektet for at deres styrker angriper sivile mål, til tross for omfattende dokumentasjon på det motsatte.

Ukrainske myndigheter etterforsker nå mer enn 21.000 mistenkte krigsforbrytelser. Det meldes inn 200–300 tilfeller hver dag, ifølge landets riksadvokat.