Det kan bli rekordvarmt i England

Britiske myndigheter oppfordrer sine innbyggere til å ta vare på seg selv, og se til at sårbare mennesker har det godt.

Når det er varmt i solen, er det godt å bade. I dagene fremover bør innbyggerne i Storbritannia holde seg i skyggen, maner øyas myndigheter frem.

I morgen og tirsdag skal det ifølge Yr bli opp mot 24 grader i Oslo. Kanskje en og annen regnbyge tirsdag. I morgen skal det være opplett.

Yr melder 35 grader i London i morgen; om London-været tirsdag melder de 36 grader.

Britene står overfor en hetebølge som ifølge deres egne myndigheter kan gi temperaturer så høye som 40 varmegrader. Storbritannias temperaturrekord kan stå for fall. Den er på 38,7 grader og ble målt i Cambridge i 2019, ifølge The Guardian.

– Begrens alkoholinntaket

I en pressemelding som ble sendt ut fredag, anbefaler myndighetene over Nordsjøen at man først og fremst må være ekstra observant, og passe på mennesker som kan slite med å holde seg selv avkjølt og hydrert.

– Eldre, de med underliggende sykdom og mennesker som bor alene, er spesielt i faresonen, heter det i pressemeldingen.

Videre anbefaler de at man bør få i seg mye væske, men:

– Begrens alkoholinntaket.

Håndvifter brukes langt under bakken i Storbritannia.

– Ikke den typen vær

Dette er første gang britiske myndigheter har utstedt en nivå fire advarsel siden Englands hetebølgeplan ble introdusert i 2004.

Flere fremtredende ledere på øya understreker viktigheten av å ta vare på seg selv og andre i dagene som kommer.

– I dette landet er vi vant med at varmt vær er en sjanse til å nyte livet i solen. Dette er ikke den typen vær, sier Professor Penny Endersby, daglig leder ved Met Office.

Met Office er Storbritannias ekvivalent til Norges Meteorologisk institutt.

Hun sier videre at dette er første gang de har hatt værmeldinger på 40 varmegrader i Storbritannia.

Doktor Agostinho Sousa har følgende å si om hetebølgen:

– Neste uke vil temperaturer i England sannsynligvis nå rekordnivåer. Se til at sårbare, familie og naboer er hydrerte, avkjølte og at de vet hvordan hjemmene sine holdes avkjølt.

Han leder Ekstreme hendelser og helsebeskyttelse i Storbritannias helsesikkerhetsbyrå.

Finvær i Norge

Varmluften som gir utslag i værmeldinger på 40 grader over Nordsjøen, vil også nå Norge. Men termometeret vil nok ikke krype like høyt her til lands.

Ifølge Martin Granerød vil vi neste uke få varmvær i Norge. Han er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

– I Sør-Norge blir nok tirsdag og onsdag de beste dagene med temperatur mellom 25 og 30 grader.

Nordover i landet vil varmen fra Sør-Europa komme mot helgestart.

– I Nordland blir onsdag og torsdag de varmeste dagene, med over 25 grader. Lengst nord blir det varmest på Finnmarksvidda og Øst-Finnmark med rundt 25 grader torsdag og fredag, sier Granerød.

Hittil har det vært en kjølig sommer i Bergen. Til uken blir det varmere, med opptil 24 grader tirsdag og 23 på onsdag. Ellers under 20 grader resten av uken.

Ikke like varmt i Norge, men varmt

I forbindelse med denne varmluften blir det ikke like varmt i Norge som i Storbritannia. Granerød sier at det er det mange grunner til, men det er to hovedårsaker til at det blir kjøligere i Norge.

– Det ene er at sjø absorberer varme bedre enn land. Varmluften fra Storbritannia må over Nordsjøen for å nå Norge. Varmluft sørfra må over Skagerak. Det andre er at solinnstrålingen er kraftigere sørover i Europa, enn her oppe på våre breddegrader, forklarer han.