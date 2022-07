Norsk klatrer besteg K2 i natt

Den norske klatreren Kristin Harila besteg i natt fjellet K2. Målet er å bestige verdens 14 høyeste fjell i løpet av én sesong.

Her er Kristin Harila på toppen av Lhotse i Nepal. Nå har hun besteget K2.

12 minutter siden

Forrige uke skrev A-magasinet om Harilas rekordforsøk.

I en pressemelding er hun sitert på det følgende, som hun skrev fra Camp 4 på K2 i natt:

– Nådde toppen klokken 02.30, altfor tidlig slik at det ikke ble noen soloppgang. «Trygt» nede i camp 4 forsetter straks til basecamp.

K2 på 8611 meter er regnet som et krevende og farlig fjell. Kristin besteg fjellet sammen med et dusin andre klatrere, inkludert norske Frank Løke.

Med K2 har hun nå besteget de fem høyeste fjellene i verden på 85 dager – en dag raskere enn rekorden til den nepalske klatreren Nirmal Purja – oftest kalt Nimsdai.

Neste mål er Broad Peak, nabofjellet til K2.

Kvinnekamp

Harila ser prosjektet som en form for kvinnekamp, fortalte hun til A-magasinet forrige uke.

– Historisk er det menn som har fått holde på med dette, det er de som sponses, de det lages filmer om og de det skrives bøker om. Jenter vil klatre like mye som gutter, men skal de gjøre det, må de få muligheten, sa hun da.

Hun mener nordmenn er kommet kortere i likestillingen enn vi liker å tro. Og hun håper å bidra til endring.

– I generasjonene som kommer, håper jeg jenter lettere kan gjøre det de har lyst til. Jeg håper de har forbilder og bransjer som støtter dem, sa hun.

Kristin Harila har tidligere besteget mange av de høyeste fjellene i verden.

– Risiko er ikke en privatsak

Kristin Harila skal i løpet av en sesong bestige alle 14 fjell over 8000 meter. Dette har tidligere bare blitt gjort en gang av Nimsdai i 2019, kjent fra populære Netflix-dokumentaren 14 Peaks.

Den nest raskeste til å ha klatret alle 8000-meters toppene klarte det på 7 år og 310 dager.

Fakta Har besteget 8 av 14 topper FASE 1: NEPAL Annapurna I, 8091 m, besteget 28. april Dhaulagiri, 8167 m, besteget 8. mai Kanchenjunga, 8586 m, besteget 15. mai Mount Everest, 8849 m, besteget 22. mai Lhotse, 8516 m, besteget 22. mai Makalu, 8463 m, besteget 27. mai FASE 2: PAKISTAN Nanga Parbat, 8126 m, besteget 1. juli K2, 8611 m., besteget 22. juli Broad Peak, 8051 m, planlagt midten av juli Gasherbrum I, 8080 m, planlagt slutten av juli Gasherbrum II, 8035 m, planlagt slutten av juli FASE 3: TIBET Shishapangma, 8013 m, planlagt slutten av september Cho Oyu, 8201 m, planlagt slutten av september Manaslu, 8156 m, planlagt begynnelsen av oktober Vis mer

Inntil Harila slo hans rekord for ikke lenge siden, var Jon Gangdal i Norge den i verden som har besteget flest 8000-meterstopper.

Til A-magasinet sa han at Harilas prestasjoner er beundringsverdige. Samtidig har han noen betenkeligheter knyttet til slike prosjekter.

– Risiko er ikke en privatsak. Hvis en ulykke skjer på fjellet, så vil alle hjelpe til, uansett hva som er avtalt på forhånd. Et spesielt ansvar har man for sherpaene, som vil gjøre hva som helst for sin kunde, sa han.

Han mener jaget etter å bestige veldig mange topper på kort tid representerer noe annet enn tradisjonell klatresport, hvor tempo er mindre sentralt.