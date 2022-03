Meldinger om kamper ved Europas største atomkraftverk - Greenpeace frykter katastrofale konsekvenser

Det skal pågå harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker ved kjernekraftverket Zaporizjzja, sør i Ukraina.

Zaporizjzja er Europas største atomkraftverk. Dette bildet er tatt i 2009.

3. mars 2022 18:21 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det sier ordføreren i byen Enerhodar like ved kraftverket. Videoer fra området viser en stor brann i Enerhodar torsdag.

Kraftverket og byen ligger sør i Ukraina ved elven Dnipro, om lag 220 km nordøst for Kherson, som Russland inntok onsdag.

Zaporizjzja er Europas største atomkraftverk, ifølge Greenpeace.

Greenpeace advarer mot mulige katastrofale følger av kamper mellom ukrainske og russiske styrker ved atomkraftverket, som i fredstid produserer 19 prosent av Ukrainas elektrisitet.

Atomkraftverket regnes som et svært viktig mål for de russiske invasjonsstyrkene, og tilsvarende kritisk viktig for ukrainske styrker å stå imot et angrep.

Ifølge Greenpeace er Russlands krigføring i Ukraina en atomtrussel av en størrelse man ikke har sett noen gang tidligere.

Ukraina har 15 kommersielle atomreaktorer, skriver organisasjonen i sin analyse. Greenpeace advarer om at en ødeleggelse av et eller flere av kraftverkene har potensial til å bli katastrofe som kan gjøre store områder av det europeiske kontinentet, inkludert Russland, ubeboelig i flere tiår.

Zaporizhzhia har seks store reaktorer og seks kjølebassenger med hundrevis av tonn høyradioaktivt kjernebrensel, ifølge Greenpace. Tre reaktorer skal fortsatt være i drift og tre har vært stengt siden krigen startet.

Greenpeace International konkluderer med at sikkerheten til det store atomkraftverket er alvorlig kompromittert som følge av krigen. Et verstefalls scenario, der eksplosjoner ødelegger reaktorinneslutningen og kjølesystemene, kan utslipp av radioaktivitet fra både reaktorkjernen og bassenget med brukt brensel til atmosfæren skape en katastrofe som er langt verre selv enn Fukushima Daiichi-katastrofen i 2011.

Selv uten direkte skade på anlegget, er reaktorene avhengige av det elektriske nettet for drift av kjølesystemer, på tilgjengeligheten av kjernefysiske teknikere og personell og tilgang til tungt utstyr og logistikk.