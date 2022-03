Putin: Russland fortsetter kompromissløs kamp

President Vladimir Putin sier kampen mot «militante nasjonalister» i Ukraina vil fortsette med uforminsket styrke, ifølge den franske presidentens kontor.

Russlands president Vladimir Putin fotografert 2. mars.

Den russiske presidenten skal ha sagt dette under en halvannen time lang telefonsamtale med Emmanuel Macron torsdag.

– Russland kommer til å fortsette den kompromissløse kampen mot militante fra væpnede nasjonalistiske grupper, sa Putin ifølge Macrons kontor.

Dersom forhandlingene som torsdag ble gjenopptatt med Ukraina ikke gir resultater, «vil det bare føre til ytterligere krav» til Kyiv fra Russlands side, skal han ha lagt til.

Russiske krav

Russland krever ifølge utenriksminister Sergej Lavrov at Ukraina anerkjenner Krim-halvøya, som ble annektert av Moskva i 2014, som en del av Russland.

Russland krever også at de to selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina blir formelt anerkjent av ukrainske myndigheter.

Lavrov gjentok torsdag også Putins tidligere krav om at Ukraina må «demilitariseres og avnazifiseres». Det er uklart hva dette innebærer.

Sjokkerende

Macron holdt onsdag en TV-sendt tale der han insisterte på at samtalene med Putin vil fortsette, og at målet er å overbevise Putin om å stanse angrepene og hindre at konflikten sprer seg.

En kvinne i Lyon i Frankrike følger med på president Emmanuel Macrons tale om krigen i Ukraina onsdag.

– Jeg har valgt å fortsette kontakten med president Putin så lenge jeg kan, og så lenge det er nødvendig, sa Macron.

Etter torsdagens samtale var det imidlertid liten optimisme å spore hos den franske presidenten.

Ifølge en medarbeider frykter Macron «at det verste gjenstår» og at Putin er fast bestemt på å erobre «hele» Ukraina.

Putin gjentok under samtalen kravet om «avnazifisering», noe Macron skal ha funnet «sjokkerende og uakseptabelt» og stemplet som «en løgn».