Først da faren gråt ved graven, forsto Vlad (6) at moren var død. Nå leker barna i Butsja krig.

BUTSJA (The Associated Press): Kisten ble laget av deler av et skap. I en mørklagt kjeller under en bygning som ristet av bombing, var det få andre alternativer. Småbarnsmoren ble begravet i en hage i nabolaget.

Vlad og storebroren Vova (10) setter ned appelsinjuice på graven til moren Maryna Tanyuk.

Seks år gamle Vlad så på da moren ble båret ut av bomberommet og brakt til et hjem i nærheten nylig. Begravelsen var rask og brutal.

Russiske styrker har nå trukket seg tilbake fra Butsja etter en månedslang okkupasjon.

