Dette skjedde på krigens 50. dag

Det russiske flaggskipet i Svartehavet, Moskva, er alvorlig skadet. Ukrainske myndigheter hevder å ha satt det ut av spill.

En russisk soldat i givakt på flaggskipet Moskva i 2014. Flaggskipet i Svartehavet er trolig satt ut av spill etter angrepet onsdag kveld.

7 minutter siden

1. Russisk flaggskip satt i brann

Russlands flaggskip i Svartehavet sto i brann natt til skjærtorsdag. Moskva ble truffet av ukrainske missiler i Svartehavet natt til torsdag, ifølge ukrainske myndigheter.

Oleksij Arestovytsj er rådgiveren til Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Han antydet torsdag morgen at skipet har sunket. Det er ikke bekreftet av andre kilder.

Det russiske forsvarsdepartementet meldte torsdag at skipet fortsatt flyter, og at de jobber med å få slept det til nærmeste havn. Ifølge russiske myndigheter er skipet alvorlig skadet.

USA avviser også at det russiske flaggskipet har sunket. De bekrefter heller ikke Ukrainas påstander om at Moskva ble truffet av missiler.

– Vi er ikke helt sikre på hva som skjedde. Vår vurdering er at det skjedde en eksplosjon, minst en eksplosjon, på skipet, en ganske stor en også. Den forårsaket omfattende skader på skipet, sier Pentagon-talsmann John Kirby til CNN.

Dersom skipet er satt ut av spill, vil det innebære et stort prestisjetap for den russiske marinen.

2. Russland truer Sverige og Finland

Både Finland og Sverige vurderer nå å slutte seg til forsvarsalliansen Nato. Dersom det skjer, vil det få konsekvenser. Det sa Russlands tidligere president, Dimitry Medvedev, torsdag morgen. Han er nå nestleder for det russiske sikkerhetsrådet.

Medvedev sier at svensk og finsk Nato-medlemskap vil gjøre disse landene til russernes motstandere. Han mener også at russerne vil måtte «ta grep» i regionen for å «gjenopprette balansen». Det er Sky News som melder dette.

3. Russisk-eid superyacht ble tatt i beslag

En superyacht tilhørende en russisk oligark med tette bånd til president Vladimir Putin er tatt i beslag i øystaten Fiji i Stillehavet. Det melder lokale medier.

Det er snakk om den 106 meter lange yachten Amadea. Denne er verdt rundt 325 millioner dollar, tilsvarende drøyt 2,8 milliarder kroner. Den er eid av Suleyman Kerimov. Han slo seg opp under privatiseringsbølgen etter Sovjetunionens fall på 1990-tallet.

Han regnes som en av Putins nærmeste allierte og er på sanksjonslistene til USA, Storbritannia og EU etter den russiske invasjonen av Ukraina.

The Fiji Sun skriver at mannskapet på yachten er blitt tatt inn i avhør.

4. Ukraina gjenopptok evakuering av sivile

Ukraina sier de har gjenåpnet ni humanitære korridorer for å evakuere sivile fra krigsherjede områder i landet.

Visestatsminister Iryna Veresjtsjuk sier i sosiale medier at ni ruter øst og sør i landet blir tatt i bruk igjen etter et opphold på et døgn. Hun sier rutene har vært stengt fordi det har vært for farlig å bruke dem.

Ukrainske myndigheter har oppfordret folk i Donbas-regionen til å komme seg vestover så raskt som mulig fordi man frykter en snarlig stor russisk offensiv for å ta kontroll over området.

Russlands president, Vladimir Putin.

5. Putin truer «uvennlige stater» over gassutbetalinger

Vestlige banker holder tilbake oppgjør for russisk gass solgt til Europa, ifølge president Vladimir Putin.

– Det er mislighold på eksportleveranser av russiske energiressurser, sa Putin under et møte om den russiske energisektoren torsdag.

– Konsekvensene av det kan bli svært smertefulle, særlig for dem som har lagt seg på en slik politikk, sa han.

Russland står for 40 prosent av Europas gassforsyning. Det har gjort Tyskland og andre EU-land lite villige til å innføre sanksjoner mot energisektoren som følge av invasjonen av Ukraina.