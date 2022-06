Spesialistgruppe: Russland har målrettet plyndret over to tusen år gamle ukrainske skatter

Mener russerne har stjålet en rekke ukrainske kulturskatter.

Dette skytiske smykket fra en konges gravhaug er utstilt i museet for historiske skatter i Kyiv. Det er ikke en av skattene som er stjålet.

Det er ikke bare ukrainske byer russerne er ute etter. Det mener en gruppe spesialister innen arkeologi, historikere og spesialister på digitale bilder.

– Det er nå veldig sterke bevis på at det er et målrettet russisk trekk å hente spesifikke malerier og ornamenter til Russland.

Det sier antropologen Brian Daniels til den britiske avisen The Guardian.

Han og flere overvåker nå situasjonen rundt kunstskattene i Ukraina. Daniels fra et laboratorium i Virginia i USA.

Gruppen mener å ha funnet et mønster i hvordan russerne plyndrer Ukraina for over to tusen år gamle skatter.

Går etter skytisk kunst

Russerne har særlig gått etter edelt skytisk gull. Dette er eldgamle kunststykker som stammer tilbake fra jernalderen mellom 700 til 300 år før Kristus. Skytia strakte seg fra Sentral-Asia til deler av Øst-Europa, deriblant Ukraina.

Kunsten kjennetegnes ofte av å være av gull og å illustrere dyr.

– Disse gjenstandene er visuelt imponerende. Det er nå så mange rapporter om tyverier at det er tydelig at det er en strategi, sier Daniels.

Han jobber fortløpende med å registrere hvilke skatter som blir fraktet ut av Ukraina.

– De er selvfølgelig veldig opptatt av at vi oppretter en liste over stjålne gjenstander.

De skytiske verkene består ofte av symboler av dyr.

Vet ikke hvorfor det plyndres

Hvorfor russerne er så interessert i de skytiske skattene, er så langt ikke kjent. Det er vanskelig å vite hvorfor, ifølge Daniels.

Flere av kunstverkene har høy verdi. Det er likevel ikke sikkert at det er russernes motiv.

– Det er en mulig at det hele er en del av å undergrave identiteten til Ukraina som et eget land ved å antyde legitimt russisk eierskap av alle deres utstillinger, sier Daniels.

Ble kidnappet etter å ha gjemt kunst

I slutten av april fortalte Leila Ibrahimova, direktør i det lokalhistoriske museet i Melitopol, historien om hvordan russerne plyndret museet for skytisk gull.

Til The New York Times beskrev Ibrahimova hvordan hun og andre ansatte gjemte gullet i pappesker i en fuktig kjeller.

– Vi visste at hvert øyeblikk kunne de komme inn dørene til museet med våpen, fortalte hun.

Og i midten av mars skal russiske soldater ha kidnappet Ibrahimova. Hun ble avhørt i flere timer før hun fikk slippe fri.

Hun dro senere fra Melitopol, men ansatte som ble igjen, opplevde det samme. De nektet å fortelle hvor gullet var gjemt, men til liten nytte.

– Vi gjemte alt, men på en eller annen måte fant de det likevel, sa Ibrahimova til avisen.

Minst 198 gullgjenstander fra den skytiske tid, og 300 år gamle sølvmynter, ble stjålet.

Frykter for sikkerheten

Stadig flere ansatte ved museene, og forvaltere av kunst i Ukraina, blir nå tatt inn til truende avhør, ifølge Daniels.

Dette skjer i takt med at russernes jakt på skjulte skatter intensiveres i de okkuperte delene av landet.

– Vi har økende bekymring for museumsarbeiderne og sikkerhetspersonalet, spesielt når de befinner seg bak de russiske linjer, sier Daniels.