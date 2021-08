Eksplosjon utenfor flyplassen i Kabul – minst 13 drept

Flere er drept og skadet etter en eksplosjon ved flyplassen utenfor Kabul.

Det har gått av to bomber utenfor flyplassen i Kabul i Afghanistan. Ingen nordmenn er skadet, opplyser Forsvaret. Ifølge journalist fra The New York Times er minst 40 drept.

26. aug. 2021 15:49 Sist oppdatert 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Det har gått av to eksplosjoner utenfor flyplassen i Kabul. Det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartement Pentagon. Skadeomfanget er ukjent. Ifølge Russlands forsvarsdepartement er det snakk om to selvmordsbomber, skriver AP.

New York Times-journalisten Fahim Abed som er til stede i Afghanistan, skrev at minst 40 personer er drept og at 120 er sendt til sykehus. 60 prosent av dem som er sendt til sykehuset, er kritisk skadet, skrev han.

Han slettet senere meldingen, som ble sitert av flere medier.

Det er ikke kommet noen offisielle dødstall.

Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid sier til Tolo News at minst 52 personer ble såret og at det er flere døde, men at dødstallet er uklart. Tidligere i kveld gikk Taliban ut og sa at 13 var drept. Utenlandske borgere skal være blant de sårede, skriver Al Jazeera.

Ifølge Wall Street Journal er fire soldater fra den amerikanske marinen drept, tre er såret.

Barn skal være drept, ifølge Reuters, og mange Taliban-soldater skal være skadet. En kilde forteller til nyhetsbyrået at antall døde og sårede forventes å øke.

Mindt 30 skal være alvorlig skadet, ifølge sykehuskilder Reuters har snakket med. Seks skal ha dødd på vei til sykehus, skriver nyhetsbyrået.

Fakta Bakgrunn: Dette skjer i Afghanistan Taliban har overtatt makten i Afghanistan etter at den ekstreme islamistiske gruppen inntok hovedstaden Kabul søndag 15. august. Regjeringens sikkerhetsstyrker ga seg uten kamp og president Ashraf Ghani og store deler av regjeringen forlot landet.

USA og Nato hadde besluttet å trekke sine styrker ut av landet innen 11. september etter 20 års krig mot Taliban.

USA, Norge og andre vestlige land jobber på spreng med å evakuere sine borgere og lokalt ansatte fra landet.

Det har vært kaotiske tilstander ved flyplassen i Kabul, der titusenvis av desperate mennesker forsøker å komme seg ut av landet. Flere personer er blitt drept i trengselen.

Amerikanske styrker kontrollerer den militære delen av flyplassen, mens Taliban-soldater vokter områdene utenfor. Den sivile delen av flyplassen har vært stengt.

Vestlige land jobber nå mot klokket for å få evakuert alle sine borgere og afghanere som har jobbet for dem. Taliban vil ikke utsette fristen for evakueringen, som er satt til 31. august. Vis mer

Røyken stiger fra eksplosjonen utenfor flyplassen i Kabul.

Alle norske er gjort rede for. Ingen er fysisk skadet etter eksplosjonen. Det opplyser oberstløytnant Ivar Moen fra Forsvaret.

Det norske forsvaret har ansvaret for driften av et feltsykehus ved flyplassen. Der er det i underkant av 30 personer fra norsk side.

Den ene eksplosjonen skjedde ved flyplassen, mens den andre skjedde ved Baron Hotel. Hotellet er blitt brukt av den britiske hæren for å koordinere evakueringen og ligger like i nærheten av flyplassen. Hotellet skal også ha blitt brukt som samlingssted for afghanere som har ønsket seg til Storbritannia.

– Angrepet var komplekst, skriver Pentagons pressesekretær John Kirby.

Amerikanerne tror det er ISIS-K som står bak angrepet, ifølge flere kilder Reuters har snakket med. ISIS-K er IS’ afghanske undergruppe. Taliban og IS er fiender.

President Joe Biden advarte den 24. august om at de fryktet et angrep mot flyplassen fra gruppen. Den 24. august uttalte presidenten følgende:

– Jo lengre vi blir, jo større blir risikoen et angrep av terroristgruppen kjent som ISIS-K, som også er en fiende av Taliban. Hver dag vi er på bakken, er en dag vi vet at ISIS-K prøver å slå til mot flyplassen og angripe både allierte styrker og uskyldige sivile, sa Biden to dager i forkant av angrepet.

Det er ventet en pressekonferanse fra amerikanske myndigheter i løpet av kvelden norsk tid.

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg kommenterer angrepet på Twitter.

«Jeg fordømmer det forferdelige terrorangrepet utenfor flyplassen i Kabul på det sterkeste. Mine tanker går til alle de sårede og deres pårørende. Vår prioritet er å evakuere så mange som mulig i sikkerhet så fort som mulig», skriver han.

Fortsatt uklart

USAs president Joe Biden er orientert om hendelsen. Det var planlagt en pressekonferanse i Det hvite hus, men den er foreløpig utsatt på ubestemt tid.

Les også Her flyr Taliban amerikanske helikoptre. Islamistene kan ha overtatt vestlig militærutstyr verdt tosifrede milliardbeløp.

Ingen briter eller italienere skal være skadet, opplyser landenes respektive myndigheter. Heller ingen FN-ansatte skal være skadet, får Reuters opplyst.

Det britiske forsvarsdepartementet kommenterer hendelsen på Twitter:

«Vi jobber raskt for å fastslå hva som har skjedd i Kabul og dens innvirkning på det pågående evakueringsarbeidet», skriver de.

Statsminister Boris Johnson skal senere lede et hastemøte i det nasjonale sikkerhetsrådet (COBR).

«Vår viktigste bekymring er fortsatt sikkerheten til vårt personell, britiske borgere og innbyggerne i Afghanistan. Vi er i nær kontakt med USA og andre NATO-allierte på operativt nivå om den umiddelbare reaksjonen på hendelsen», skriver de.

Frankrikes president Emmanuel Macron varsler at han nå sender ambassadøren deres i Afghanistan hjem.

– Situasjonen er blitt dramatisk mye dårligere i landet, sa Macron på en pressekonferanse.

– Risiko for angrep

Hittil er nesten 90.000 amerikanere og utlendinger evakuert siden Taliban inntok Kabul.

Tidligere torsdag advarte UD norske borgere om økt fare for terrorangrep ved flyplassen i Kabul. De ba derfor alle om å holde seg unna flyplassen.

Det tyske militæret har nå trukket seg helt ut av Kabul, forteller en kilde til Reuters.