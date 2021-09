Han var den eneste terroristen som overlevde og kan fortelle om skrekktimene i Paris. Nå håper ofrene å få svar.

Et bilde fra TV-kanalen VTM viser Salah Abdeslam idet han blir arrestert og ført inn i en politibil i Molenbeek i den belgiske hovedstaden Brussel fredag 18. mars 2016.

PARIS (Aftenposten): Salah Abdeslam utløste ikke selvmordsbeltet sitt 13. november 2015. I dag må han svare for Paris-terroren, som tok 131 liv.

Vibeke Knoop Rachline Frilansjournalist, Paris

8. sep. 2021 09:00 Sist oppdatert 15 minutter siden

De dødelige angrepene i den franske hovedstaden 13. november 2015 var alt annet enn spontane. Det tok terrorgruppen IS et helt år å planlegge dem, ned til den minste detalj.

Terroristene som herjet i Paris, var en vennegjeng fra Molenbeek i Belgia. Men de ble fotfulgt og fjernstyrt av toppsjefene i Raqqa. Det er det som gjør 13. november-terroren så unik, og dermed så viktig.

De slo til på flere steder i Paris – under landskampen på Stade de France, under konserten på Bataclan og på flere uterestauranter.

Alle terroristene utløste selvmordsbeltene og ble drept. Unntatt én: 31 år gamle Salah Abdeslam.

Han sitter nå på tiltalebenken i Paris og er den eneste som kan fortelle hva som skjedde. Og kanskje gi noen av ofrene fred.

Fransk politi med skjold går forbi konsertstedet Bataclan like etter terrorangrepet 13. november 2015.

Han som vet alt

«Nå er vi i gang», sto det på mobiltelefonen hans, som politiet fant. Ifølge Salah Abdeslams advokat er han bare en småkriminell og «en liten drittsekk». Men ettersom Abdeslam overlevde og ble tatt etter fire måneder på flukt, vil alles øyne være rettet mot ham.

Ofrene blir trolig skuffet. Abdeslam har for lengst valgt å tie. I en tidligere rettssak i Belgia, 5. februar 2018, sa han: «Jeg er ikke redd for dere, deres allierte eller deres medarbeidere. For meg finnes det ikke noen annen gud enn Allah og Muhammad, hans profet. Min tillit er hos Allah».

Fakta Terrorangrepene i Paris Skjedde på kvelden 13. november 2015

Tre kommandoer slo til samtidig mot seks forskjellige steder i Paris: Fotballarenaen Stade de France, kafeer og restauranter samt konsertlokalet Bataclan, der 1500 ble holdt som gisler i mange timer

131 ble drept, 351 såret. 9 terrorister ble drept, syv samme kveld, to innen to døgn.

IS påtok seg ansvaret. Det er de eneste angrepene organisasjonen gjennomførte 100 prosent i Europa. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Enorm sikkerhetsoppbud

Rettssalen i justispalasset i den franske hovedstaden er splitter ny og bygget om for rettssaken.

Aftenposten fikk i forrige uke se rettssalen, etter en lang og sjeldent grundig sikkerhetssjekk. Her må alle gjennom ikke bare én, men flere sluser med fininnstilte metalldetektorer.

Den kolossale rettssalen luktet nytt treverk.

Den eksepsjonelle rettssaken er historisk, på samme måte som Breivik-saken var det i Norge. Etterforskningen har tatt seks år.

Det er 20 tiltalte, 330 advokater og mer enn én million saksdokumenter.

Terrortrusselen er overhengende, spesielt etter begivenhetene i Afghanistan, som har gitt IS, Al-Qaida og andre terrororganisasjoner friere spillerom.

Den skuddsikre tiltaleboksen er bygget spesielt for denne rettssaken. Der skal hovedtiltalte Salah Abdeslam sitte, sammen med de 10 andre som er fysisk til stede.

Den største rettssaken i moderne fransk historie begynner her, i justispalasset i Paris, onsdag. 20 personer er tiltalt etter terrorangrepene i november 2015, der 131 personer ble drept.

Fakta Historisk rettssak 20 personer er tiltalt, men kun 11 er fysisk til stede i retten. Blant dem er Salah Abdeslam, den eneste terroristen som overlevde Paris-terroren. 1800 personer er sivile parter, som ofre, pårørende osv. 330 advokater skal forsvare tiltalte eller representere ofre Dommer: Jean-Louis Periès Kilde: saksdokumentene Vis mer

Overlevende: Jeg synker dypere

Det er mange ofre som nå endelig håper på et svar. Historielærer Cédric Maurin er en av dem. Han overlevde angrepet mot konsertstedet Bataclan, med alvorlige traumer.

For Maurin er rettssaken ofrenes siste sjanse til å kunne «leve videre».

– Jeg led under attentatet og livet etterpå har vært komplisert. Jeg føler jeg synker dypere og dypere, sier han til Aftenposten i dag.

Rettssaken blir et vendepunkt. Nå er det de tiltalte som skal presses. Det er psykisk viktig for ofrene.

– Det er derfor jeg er sivil part. Jeg vil forsøke å forstå – som fagmann, sier Maurin.

Livet etter attentatet har vært komplisert, forteller Cédric Maurin. Her er han fotografert foran skolen der han jobber, i november i fjor.

President i vitneboksen

Frankrikes tidligere president, François Hollande, skal også vitne. Han satt på tribunen på Stade de France da angrepene skjedde. Ingen reagerte ved første smell, men da det smalt en gang til ble han hasteevakuert.

Marerittet begynte. Det kom meldinger om skudd mot kafeer og restauranter i Paris. Myndighetene og politi mistet kontrollen. President Hollande satt i regjeringens sikkerhetsrom og var redd for barna sine - sønnen Thomas satt igjen på Stade de France. «Det er Hollandes skyld,» sa terroristene. «Han har bombet sivile i Syria».

Så ble det meldt at tre selvmordsbombere hadde tatt 1500 gisler på Bataclan. 90 unge fans av bandet «The Eagles of Black Metal» ble drept.

Før natten var over, erklærte Hollande krig mot IS.

– For at rettssaken skal ha en mening, må den inneholde forklaringer, bekreftelse og

forståelse. Jeg tror alt blir gjort for å oppnå det. Det eneste vi ikke vet, er om tiltalte velger å tie, sier han til avisen Libération.

Onsdag 13. april 2016 ble Salah Abdeslam fanget av overvåkingskameraene. Han er nå tiltalt for terrorangrepene i Paris .

Bataclan var truet

Rettssaken har allerede ført til oppvask, ikke minst rundt politiets innsats. Truslene mot Bataclan var kjent, uten at det ble satt inn ekstra tiltak. Det tok lang tid før sikkerhetsstyrkene til slutt grep inn og stormet stedet.

Mange ofre stiller i retten. Men ikke alle. Noen er døde, mens andre orker ikke å komme. Som de fire nordmennene som var på Bataclan. Traumet er fortsatt for stort.