Sjefen på Nordby-senteret: – Det var vanskelig nok. Nå blir det vanskeligere.

CHARLOTTENBERG (Aftenposten): Alt for flere dager siden merket grensebutikkene at det kom færre nordmenn. Så kom kravet om testing på grensen.

Wivian (til venstre), Wibecke og Miranda Store fra Eidsvoll var onsdag på sin første svenskehandel etter pandemien. De hadde god plass i butikken.

8 minutter siden

Fredag formiddag var det lange køer ved tollstasjonen på Svinesund. Kravet om at alle som kommer inn i landet, skal teste seg, ble iverksatt natt til fredag. Flere sluser for testing ble åpnet for å unngå for lang ventetid.

Noen fikk også slippe igjennom og ble bedt om å teste seg i hjemkommunen, fordi ventetiden ble for lang. Men alle må regne med å vente minst én time for å få svar på hurtigtesten, ifølge lederen for det internasjonale testsenteret, Jostein Stø.