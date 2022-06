Enighet om avtale: Tyrkia har skrevet under på avtale som betyr at Sverige og Finland slipper inn i Nato.

MADRID (Aftenposten): Tyrkia har snudd i Nato-spørsmålet og vil støtte svensk og finsk medlemskap.

Her håndhilser Sveriges statsminister Magdalena Andersson på Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Madrid.

28. juni 2022 15:19 Sist oppdatert nå nettopp

Tyrkia, Sverige og Finland kom til enighet om et dokument som ble signert bare minutter før Natos stats-og regjeringssjefer skulle i gallamiddag på slottet i den spanske hovedstaden.

Det bekreftet Nato-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse klokken 20.30 tirsdag kveld.

– I morgen vil de allierte lederne ta en avgjørelse om å invitere Sverige og Finland inn i Nato og bli Nato-medlemmer, sa Stoltenberg.

De to landene vil imidlertid ikke få status som «inviterte» før etter toppmøtet, ifølge Nato-sjefen.

Det betyr at Sverige og Finland kun vil bli invitert inn på den sesjonen som er forbeholdt partnerlandene til Nato.

Bare timer før gallamiddagen kom partene til enighet.

Tyrkia fornøyd

Tyrkia «fikk det de ville ha» fra samtalene med Sverige og Finland, heter det i en uttalelse fra den tyrkiske presidenten.

Uttalelsen kommer like etter at Sverige og Finland bekreftet enighet mellom de tre landene, som innebærer at Tyrkia trekker sitt veto mot svensk og finsk Nato-medlemskap.

Sverige ga etter

Gjennombruddet skal ha kommet da svenskene ga etter for det tyrkiske kravet om å utlevere personer tilknyttet den tyrkiske terrororganisasjonen PKK.

Det svenske sikkerhetspolitiet (SÄPO) skal ha overlevert en liste med et titall personer med tilknytning til PKK. Det erfarer Dagens Nyheter og avisens utenriks- og sikkerhetspolitiske reporter, Mikael Holmstrøm.

Sverige og Finland har også gått med på å ikke lenger stanse våpensalg til Tyrkia.

Stoltenberg: Styrker Nato

Sverige, Finland og Tyrkia har vært i forhandlinger på embetsnivå den siste uken uten av partene kom til enighet.

Det var først da møtene ble løftet til politisk nivå tirsdag at gjennombruddet kom.

– Vi har ikke løst alle problemer, men dette er en historisk beslutning, sa Jens Stoltenberg.

På pressekonferansen sa Stoltenberg at enigheten ikke bare styrker Sverige og Finlands sikkerhet, men også gjør Nato sterkere.

– Dette endrer også hele maktbalansen i Baltikum og den baltiske regionen, sa Stoltenberg.

Biden i telefonen

Tirsdag snakket USAs president Joe Biden med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på telefon. Det hvite hus er knapp i sin fremstilling av hva de to snakket om.

Det som nevnes er:

Følger av Russlands invasjon for transatlantisk sikkerhet.

Andre trusler mot alliansen, som terror.

Historiske beslutninger for å styrke alliansens kollektive forsvar.

– Ikke tomme ord

Alt tyder på at den svenske og finske søknaden var pakket inn i et eller flere av disse temaene. Det legges et betydelig press for å få tyrkerne med på laget og slippe inn svensker og finner.

Erdogan snakket for sin del med reportere før han forlot Ankara på vei til Madrid. Han gjorde det klart at han sto fast på sin motstand.

– Vi vil ikke ha tomme ord. Vi vil ha resultater. Vi er lei av å sentre ballen rundt på på midtbanen. Foreløpig produserer de bare ord, sa den tidligere fotballspilleren Erdogan om Sverige og Finland.

Han fortalte også at han hadde snakket med Biden. Erdogan la for sin del vekt på at Tyrkia ønsker å kjøpe 40 F-16 jagerfly fra USA. Han mener dette er blitt uthalt.

– Dette er vår viktigste diskusjon med USA, sa han.

Lederne for Tyrkia, Sverige, Finland og Nato var samlet rundt forhandlingsbordet i Madrid tirsdag ettermiddag. Håpet var å løse floken mellom de tre før Natos toppmøte innledes med gallamiddag tirsdag kveld.

Gikk svært raskt

Allerede dagen etter at Russland invaderte Ukraina, advarte Russland sine finske naboer: Å melde seg inn i «Nato ville få alvorlige militære og politiske følger».

Finland og Sveriges vei til å søke medlemskap i Nato gikk etter dette overraskende raskt. Begge land har i årtier dyrket sin alliansefrihet. Med invasjonen av Ukraina 24. februar snudde det uhyre fort. I løpet av våren ble det åpenbart at Sverige og Finland ville søke.

Her slipper ingen inn uten videre? En spansk politimann holder vakt ved Nato-møtet i Madrid.

Den politiske bomben

Alt så lenge lyst ut for de to søkerne i vår. Nato-sjef Jens Stoltenberg hadde sagt at han ikke så noen vansker og at de to landene kunne bli med i alliansen i rekordfart. Finlands utenriksminister har fortalt at de hadde fått grønt lys fra alle medlemslandene.

13. mai detonerte imidlertid den politiske bomben. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gikk ut etter fredagsbønnen. Han ville ikke uten videre slippe inn i de nordiske landene i Nato.

Han uttalte at de fungerte som «gjestehus for terrorister». Han var også lite imponert over at de to landene nekter å selge våpen til Tyrkia. Nato har en politikk kalt «åpen dør» for nye land som oppfyller visse krav, men alle nåværende medlemmer må være enige om å ta nykommere inn.

Tyrkia har stilt en rekke krav for at Sverige og Finland skal bli med. Blant dem: