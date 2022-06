Sverige kan ifølge svensk avis gi etter for Tyrkia-krav: Personer med tilknytning til terrororganisasjonen PKK kan bli utlevert.

MADRID (Aftenposten): Sverige skal være villige til å utlevere personer i Sverige med forbindelser til terrororganisasjonen PKK. Det melder svenske DN.

Her håndhilser Sveriges statsminister Magdalena Andersson på Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Madrid.

28. juni 2022 15:19 Sist oppdatert 39 minutter siden

Det svenske sikkerhetspolitiet (SÄPO) skal ha overlevert en liste med et titall personer med tilknytning til PKK. Det erfarer Dagens Nyheter og avisens utenriks- og sikkerhetspolitiske reporter, Mikael Holmstrøm.

Dermed ser det ut som det kan gå mot et gjennombrudd i forhandlingene mellom Tyrkia, Sverige og Finland.

Møtet er blitt ledet av Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Tar en pause

Klokken 19.10 ble det også klart at møtet vil fortsette etter gallamiddagen som Natos stats- og regjeringsmedlemmer skal delta i klokken 20.30.

Middagen holdes på slottet i Madrid og vertskap er det spanske kongeparet, kong Felipe og dronning Letizia.

Et siste forsøk

Tirsdag kl. 16 møttes Sverige, Finland og Tyrkias ledere i Madrid. Håpet var å løse floken mellom de tre før Natos toppmøte innledes med gallamiddag tirsdag kveld.

Tyrkia er med i Nato og holder nøkkelen til å slippe Sverige og Finland inn.

Biden i telefonen

Tirsdag snakket USAs president Joe Biden med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på telefon. Det hvite hus er knapp i sin fremstilling av hva de to snakket om.

Det som nevnes er:

Følger av Russlands invasjon for transatlantisk sikkerhet.

Andre trusler mot alliansen, som terror.

Historiske beslutninger for å styrke alliansens kollektive forsvar.

– Ikke tomme ord

Alt tyder på at den svenske og finske søknaden var pakket inn i et eller flere av disse temaene. Det legges et betydelig press for å få tyrkerne med på laget og slippe inn svensker og finner.

Erdogan snakket for sin del med reportere før han forlot Ankara på vei til Madrid. Han gjorde det klart at han sto fast på sin motstand.

– Vi vil ikke ha tomme ord. Vi vil ha resultater. Vi er lei av å sentre ballen rundt på på midtbanen. Foreløpig produserer de bare ord, sa den tidligere fotballspilleren Erdogan om Sverige og Finland.

Han fortalte også at han hadde snakket med Biden. Erdogan la for sin del vekt på at Tyrkia ønsker å kjøpe 40 F-16 jagerfly fra USA. Han mener dette er blitt uthalt.

– Dette er vår viktigste diskusjon med USA, sa han.

Har håp

Finland og Sverige signaliserer på sin side at det er gjort fremskritt de siste dagene.

– Vi er forberedt på at noe positivt kan skje i dag, men det kan ta lengre tid, sa utenriksminister Ann Linde til Svenska Dagbladet tirsdag formiddag.

Lederne for Tyrkia, Sverige, Finland og Nato var samlet rundt forhandlingsbordet i Madrid tirsdag ettermiddag. Håpet var å løse floken mellom de tre før Natos toppmøte innledes med gallamiddag tirsdag kveld.

Gikk svært raskt

Allerede dagen etter at Russland invaderte Ukraina, advarte Russland sine finske naboer: Å melde seg inn i «Nato ville få alvorlige militære og politiske følger».

Finland og Sveriges vei til å søke medlemskap i Nato gikk etter dette overraskende raskt. Begge land har i årtier dyrket sin alliansefrihet. Med invasjonen av Ukraina 24. februar snudde det uhyre fort. I løpet av våren ble det åpenbart at Sverige og Finland ville søke.

Her slipper ingen inn uten videre? En spansk politimann holder vakt ved Nato-møtet i Madrid.

Den politiske bomben

Alt så lenge lyst ut for de to søkerne i vår. Nato-sjef Jens Stoltenberg hadde sagt at han ikke så noen vansker og at de to landene kunne bli med i alliansen i rekordfart. Finlands utenriksminister har fortalt at de hadde fått grønt lys fra alle medlemslandene.

13. mai detonerte imidlertid den politiske bomben. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gikk ut etter fredagsbønnen. Han ville ikke uten videre slippe inn i de nordiske landene i Nato.

Han uttalte at de fungerte som «gjestehus for terrorister». Han var også lite imponert over at de to landene nekter å selge våpen til Tyrkia. Nato har en politikk kalt «åpen dør» for nye land som oppfyller visse krav, men alle nåværende medlemmer må være enige om å ta nykommere inn.

Tyrkia har stilt en rekke krav for at Sverige og Finland skal bli med. Blant dem: